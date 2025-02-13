韓拋追加減解套 卓揆：這是既定程序無須動用院際調解

總預算僵局難解，行政院透露院長卓榮泰持續立法院長韓國瑜聯繫，盼有見面溝通的機會。卓榮泰今在行政院會指出，韓國瑜提議改以追加預算方式解套，但這是既定程序，無須總統動用院際調解達成任何協議；他說，行政院這幾天會積極的跟立法院、韓國瑜協商，期盼獲得成果。

行政院發言人李慧芝今在院會後記者會時轉述，卓榮泰會中針對總預算案發表談話，他提到，五院會商當天，他提出的建議之一是盼立法院接受覆議，重新審議三大不合理之處，包括統刪、針對特定機關和特定項目巨幅刪減及凍結的不合理。

他進一步說明，統刪數字到底是2076億還是1439億，兩者有很大的差距，兩個數字的內容還是有問題；針對特定部會特定機關在特定的院所大幅度的刪減，使其完全無法動支，一定要有所改善；解凍方式，他已要求各部會準備好所有的書面資料，待總預算送到後必須要把解凍內容完整說明並送出，希望能在1個月內就能完全解凍。

卓榮泰轉述，總統召開五院會商時談話氣氛良好，但韓國瑜特別希望行政院不要提出覆議案，改以日後辦理追加預算，自己則回應，追加預算有法規明確限制，若立法院對追加預算內容跟程序無法事先達成共識，將來也不易達成。總統因此建議行政、立法再積極溝通會商總預算。

針對追加減是否可行，卓說明，依照「預算法」第79條的規定，追加預算本來就是行政院的權力，立法院審查過程，立法院長本來也會在最後主持協商，這是既有程序，似乎無須總統動用憲法44條的院際調解權達成任何協議，而是本來就必須要做的。

卓也提到，辦理追加預算的程序需要一定時日，也無法馬上解決現在各部會所面臨的各項在公務執行的困難。行政院會透過更積極的方式與立法院韓院長再度的溝通，希望在溝通之後能達到一定共識，屆時，行政院接到總預算的時候，也一併可以看到未來解決之道。

卓榮泰認為，如果行政和立法兩院沒有辦法事先達成共識，儘管日後行政院提出追加預算，也無助於改變窒礙難行的現狀，等於院際協商就沒有獲得任何的進展，憲法院際協商的精神，將沒有獲得適當的尊重。

最後，卓榮泰重申，行政院這幾天會積極的跟立法院、韓國瑜協商，期盼獲得成果，有具體成果後再交由立法院內部做出正式黨團協商，再依照協商內容將總預算一併送出，才能讓社會感受到行政、立法兩院取得共識。