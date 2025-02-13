賴清德喊話韓國瑜卓榮泰朝野協商 王鴻薇批越俎代庖

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，盼立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰，盡速召集朝野協商，最好在總預算送出前有結論。國民黨團書記長王鴻薇批賴清德越俎代庖，將立法院變成總統府立法局，說三道四讓立法院亂套。

在五院會商國政時，韓國瑜提出，希望行政院別針對總預算案提覆議，並拋出是否以追加減預算的方式解套，也承諾會跟朝野黨團協商。

賴清德昨在民進黨中常會喊話，希望韓國瑜與卓榮泰，應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算案送出前就有結論，行政院依據朝野協商結論進行後續處理；希望政府總預算案審查結果，能夠促進國家進步發展，而不是阻礙政府施政。

王鴻薇表示，賴清德昨天在民進黨中央所講，不知道到底是以總統身分還是以民進黨主席身分，要求立法院長。賴清德以總統身分，召集院際協商，當時韓國瑜遞出橄欖枝，行政院不要提覆議，等到總預算送出後，真的有覺得窒礙難行，有些應該趕快解凍，就趕快送到立法院，2月25日開議，各委員會都有民進黨籍召委，民進黨籍召委不願意排解凍案，只要提出報告合理，國民黨籍召委也可以處理，這樣處理本來就是符合程序。

王鴻薇批，賴清德竟要史無前例地在總預算三讀後，要求朝野協商，再來修正總預算，民進黨真的有懂預算的人嗎？賴清德當過立委，請問立法院曾幾何時，在總預算三讀通過後送出前，召開朝野協商更動總預算，賴清德、民進黨舉出一個例子就好。

王鴻薇強調，韓國瑜遞出的善意才是正道，賴清德以總統、民進黨主席身分，對立法院程序指三道四，難道立法院成為總統府立法局嗎？立法院有獨立行使職權的義務跟功能，難道賴清德可以隨便越俎代庖，指示立法院做朝野協商，那立法院乾脆成為總統府立法局算了，這就是亂套。提醒賴清德，「你也當過立委，應該清楚立法院處理總預算的程序，不要因為你本身指三道四，讓立法院亂套。」

此外，台北市議員鍾小平聲稱，他在選立委時確實有收到一萬分修容組，且是國民黨團總召傅崐萁贈送，綠營質疑有申報不實。王鴻薇對此表示，鍾小平怎麼說由他自己負責，是不是該查一下。她可以很負責任地說，競選時期所有文宣宣傳品跟競選小物，都會依法申報，也有單據，歡迎來查，不曉得鍾小平在說什麼，自己的說法自己負責，但是鍾小平沒辦法代表所有人，「至少無法代表我王鴻薇。」