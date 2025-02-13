總預算僵局…賴清德促韓卓先協商 藍轟強人所難

總預算僵局未解，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會喊話，希望立法院長韓國瑜和行政院長卓榮泰，應該盡速召集朝野協商，最好能夠在總預算案送出前就有結論。

韓國瑜辦公室暫無回應。國民黨團書記長王鴻薇則表示，韓國瑜日前參加賴總統邀集五院會商時已釋出善意，結果賴總統曲解韓國瑜的意思，變成要在總預算案送出之前做協商，「擺明強人所難」；且朝野協商都是各黨團提出要求，現在變成總統在下指導棋，未來若都是如此，是否立法院快變成「總統府立法局」？

民眾黨立委林國成也質疑，總預算案經過三讀通過，「請問現在還要協商什麼？」除非行政院提出追加減預算，否則立法院沒有協商的空間；賴總統胡搞亂搞，講出這種話就是外行，況且只憑韓國瑜一人，難道能夠代表立法院答應什麼嗎？

對於卓榮泰日前表態要針對總預算案提覆議，但願意赴立法院參與黨團協商，民眾黨黨團總召黃國昌直批，總預算案已經完成三讀程序，卓榮泰竟然還說要參加協商，怎麼連基本常識都沒有，「讀過公民教育的高中生都會笑你。」

賴總統十日下午首度啟動憲法賦予總統的院際調解權，在總統府邀集五院院長會商國政，韓國瑜在會中承諾，本周送出總預算案，若行政院不對總預算案提出覆議，願意召集朝野協商。

賴清德昨在民進黨中常會喊話，希望韓國瑜與卓榮泰，應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算案送出前就有結論，行政院依據朝野協商結論進行後續處理；希望政府總預算案審查結果，能夠促進國家進步發展，而不是阻礙政府施政。

賴清德指出，本周一他根據憲法賦予的權責，在總統府召集五院會商國政，建立溝通平台，讓國政順利推動，讓國家持續前進，在會中達成了三個共同目標。

在會議中，五院分別提出主張，相關各院也將意見帶回研究辦理，包括行政、司法、考試、監察，不約而同都提到，今年中央政府總預算遭到刪減、凍結已經影響各院運作；其中行政院、監察院是重災戶，很難推動業務。

賴清德表示，期盼未來五院能共同維持憲政秩序，行政院和立法院促進更流暢的溝通合作，達成全體國人希望社會團結安定、台灣進步發展的期待，讓國家安全不打折扣、經濟發展不打折扣、國人照顧不打折扣。