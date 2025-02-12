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賴清德籲兩院協商 藍黨團：下指導棋讓立院成立法局？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今喊話立院及政院應盡速協商，希望政府總預算審查結果能促進國家進步發展，而非阻礙施政。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，立法院長韓國瑜已釋善意可用追加減預算方式，賴清德此舉是強人所難，當總統下指導棋到這種地步，若以後都因此這樣協商，立法院是不是就變總統府立法局？

賴清德今天在民進黨中常會表示，希望韓國瑜和行政院長卓榮泰，應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算送出前就有結論，行政院依據朝野協商結論進行後續處理，希望政府總預算審查結果，能夠促進國家進步發展，而不是阻礙政府施政。

王鴻薇表示，立法院長韓國瑜去參加院際協商時已經釋出善意，希望行政院不要提出覆議，若真有需要可以追加減預算方式處理，提出預算解凍也會協助，結果今天賴清德要曲解韓國瑜的意思，變成要總預算送出之前做協商。

王鴻薇指出，賴清德此要求是過去從來沒有的案例，擺明強人所難，而卓榮泰過去都是執行賴清德意旨，如今賴清德作為總統還要下指導棋到這種地步。過去朝野協商都是各黨團提出來，現在總統來下指導棋，若以後都這此方式協商，是不是立法院就變成總統府立法局？

立法院 賴清德 韓國瑜

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