賴清德喊韓卓協商總預算 李彥秀：合理追加減可解僵局

身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨中常會表示，盼立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰，盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能在總預算送出前就有結論。國民黨立委李彥秀說，這不是無解的政治僵局，只要行政院提出合理追加減預算調整方式與理由，又何必劃地自限，非要將油門踩到底，再次重擊朝野已經非常薄弱的互信關係。

今年度中央政府總預算案紛爭未解，在五院會商國政時，韓國瑜提出，希望行政院別針對總預算案提覆議，並拋出是否以追加減預算的方式解套，也承諾會跟朝野黨團協商。

李彥秀說，賴清德擔任立委近12年，應該非常清楚立院的議事運作，立法院為「合議制」，立法院長最重要的功能是主持院會及法案通過前的朝野協商，一旦法案完成三讀，立法院長就只能依法執行院會決議。

李彥秀表示，今年度總預算已經是三讀通過的「法案」，不論是賴清德、卓榮泰或韓國瑜都已經沒有協調的空間，立法院送出總預算案後，行政院只能依法執行或提出覆議。

李彥秀指出，卓榮泰針對總預算案提出覆議的態度非常堅決，以目前朝野對立的情況，覆議案也一定會再次遭到否決。事實上，這並不是無解的政治僵局，2002年阿扁執政時期也遇到朝小野大的預算僵局，最後由行政院以裁減經費或辦理追加減預算的方式調整，「時任行政院長游錫堃能，為什麼卓榮泰不能？」

李彥秀強調，只要行政院提出合理追加減預算調整方式與理由，又何必劃地自限，非要將油門踩到底，再次重擊朝野已經非常薄弱的互信關係。