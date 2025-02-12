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賴清德盼解朝野僵局又罵藍親中 賴士葆批角色錯亂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統召集五院院際協商共商國是，又傳在民進黨中常會上播影片，批國民黨親中。國民黨立委賴士葆批賴清德角色錯亂。

賴士葆提到，拿到空前2.9兆預算的賴清德說：「國家成為一台無油可動的車」，間接證明中研院院士陳培哲所說的「賴政府選舉有術，治國無方」。選上之後整天鬥爭在野黨，選戰結束，不知如何治理國家，竟然開啟大罷免，讓台灣陷入重複不停的選戰，不在乎惡意罷免會堆高、掀起社會的仇恨值。

賴士葆表示，賴清德以總統高度召開院際協調，開口高呼團結和諧，又以民進黨主席的身分播放賴清德在總統大選政見會上批評藍營親中的影片，內容痛陳國民黨死抱中國神主牌，造成國家認同的分歧，還把蔣經國抬出來當墊背，彷彿蔣經國認同民進黨的理念。事實勝於雄辯，蔣經國反對台獨，並在1987年開放兩岸探親政策，才有後來兩岸民間全面交流，然而賴政府上任，幾乎關閉兩岸的交流互動。

賴士葆指出，賴清德召集院際協調時的憂國憂民情懷，民進黨中常會的賴清德，身分不是全民總統，而是站在政黨的立場，讓選舉期間攻擊謾罵的魂上身，痛斥國民黨的親中，賴清德錯亂的角色，為大罷免加溫。

賴士葆說，高雄市的分屍案出現媒體造假新聞，稱因為藍白砍預算，沒錢開挖化糞池。為累積罷免案的能量，連泯滅人性的分屍案都可用來炮製如此失控言語的新聞，而不覺愧疚，罷免讓台灣也瘋狂了。

罷免 賴士葆 賴清德

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