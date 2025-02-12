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預算案遭凍結 賴清德盼盡速協商…稱行政、監察院是「重災戶」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統賴清德。圖／聯合報系資料照
總統賴清德。圖／聯合報系資料照

民進黨12日召開中常會，賴清德總統表示，日前召集五院會商國政，五院分別提出主張，相關各院也將意見帶回研究辦理，並向行政、立法兩院喊話說，立法院長韓國瑜行政院卓榮泰應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算送出前就有結論。

賴清德表示，本周一，他根據憲法賦予的權責，在總統府召集五院會商國政，建立溝通平台，讓國政順利推動，讓國家持續前進，在會中達成了三個共同目標，第一，五院肩負憲法忠誠義務，彼此監督制衡，更要互相尊重、相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台和合作機制，讓各院院務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

第二，政黨可以競爭，國家不能犧牲。對外，我們必須以國防、外交為重中之重，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展；第三，朝野可以競爭，國民不能犧牲。對內，我們必須以經濟、民生為優先中的優先，以全民福祉為心中所念，健全產業發展，照顧人民福利。

賴清德說，在會議中五院分別提出主張，相關各院也將意見帶回研究辦理，其中包括行政、司法、考試、監察，不約而同都提到2025年中央政府總預算遭到刪減、凍結已經影響各院運作。其中行政院、監察院是重災戶，因為行政院遭刪減、凍結預算集中在幾個重要機關，而且是在特定的項目，以至於部會施政無法施展；監察院被刪減、凍結預算幾乎達到百分之百，所以很難推動業務。

賴清德表示，希望韓國瑜跟卓榮泰，應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算送出前就有結論，行政院依據朝野協商結論進行後續處理，希望政府總預算審查結果，能夠促進國家進步發展，而不是阻礙政府施政。並感謝五院的代表能共聚一堂，以行動展現團結，也以行動支持國政的順利推動，更期盼未來五院能共同維持憲政秩序，行政院和立法院促進更流暢的溝通合作，達成全體國人希望社會團結安定、台灣進步發展的期待，讓國家安全不打折扣、經濟發展不打折扣、國人照顧不打折扣。

卓榮泰 監察院 總預算 行政院 賴清德 韓國瑜

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