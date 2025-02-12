賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，希望立法院長韓國瑜和行政院長卓榮泰，應該盡速召集朝野協商，妥善擬定解決之道，最好能夠在總預算送出前就有結論，行政院依據朝野協商結論進行後續處理，希望政府總預算審查結果，能夠促進國家進步發展，而不是阻礙政府施政。

賴清德指出，本周一他根據憲法賦予的權責，在總統府召集五院會商國政，建立溝通平台，讓國政順利推動，讓國家持續前進，在會中達成了三個共同目標。在會議中五院分別提出主張，相關各院也將意見帶回研究辦理，其中包括行政、司法、考試、監察，不約而同都提到2025年中央政府總預算遭到刪減、凍結已經影響各院運作。

賴清德說，其中行政院、監察院是重災戶，因為行政院遭刪減、凍結預算集中在幾個重要機關，而且是在特定的項目，以至於部會施政無法施展；監察院被刪減、凍結預算幾乎達到百分之百，所以很難推動業務。

賴清德表示，要感謝五院的代表能共聚一堂，以行動展現團結，也以行動支持國政的順利推動，更期盼未來五院能共同維持憲政秩序，行政院和立法院促進更流暢的溝通合作，達成全體國人希望社會團結安定、台灣進步發展的期待，讓國家安全不打折扣、經濟發展不打折扣、國人照顧不打折扣。

據轉述，由於目前有13位民進黨立委被鎖定罷免，今天中常會也針對此議題交換意見，希望對於這些立委的不實指控，中央黨部應協助澄清，也要具體協助這些被鎖定罷免的綠委。民進黨立院黨團總召柯建銘則在立院黨團報告階段鼓勵大家，「勇者無懼、仁者無敵，要有信心，國民黨會被掃進歷史的焚化爐，化為一股青煙」。