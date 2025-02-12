韓國瑜善意不被回應 王鴻薇批：政院只想製造問題
賴清德總統10日邀請五院院長茶敘，共商國是，但選罷法、總預算朝野爭議未解。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日批，立法院長韓國瑜遞出善意卻未收到回應，行政院只想製造問題，不想解決問題。
今年度中央政府總預算案紛爭未解，在五院會商國政時，韓國瑜提出，希望行政院別針對總預算案提覆議，並拋出是否以追加減預算的方式解套，也承諾會跟朝野黨團協商。但行政院方面堅持覆議，盼立法院接受，並重新審議統刪、特定機關特定項目巨幅刪凍、大量凍結使政府機關窒礙難行的三大不合理之處。
王鴻薇今日表示，韓國瑜遞出橄欖枝跟善意的解決方案，希望行政院對總預算不要覆議，如果行政院或其他院覺得有窒礙難行，提出來追加減預算，或提出報告解凍，立法院願意協助配合來安排，可惜韓國瑜的善意無法得到善意回應，彷彿行政院不稀罕，非常快速表示一定要提出覆議，不然就是提出無理要求，要求總預算送出前，韓國瑜召開協商，這都是強人所難。韓國瑜已經提出相當善意，顯然行政院只是想製造問題，不想解決問題。
此外，「鏡新聞」今公布最新民調，對於賴清德總統施政滿意度，滿意度為50.9%，不滿意度為32.6%。行政院長卓榮泰滿意度為42.2%滿意，34.3%不滿意。國民黨團首席副書記長羅智強說，賴清德跟卓榮泰要知道，台灣人民最渴求的是生活安定，不要受到漲價之苦，這才是人民滿意度的根本，人民不希望仇恨跟對立讓國家空轉一整年。
羅智強表示，民進黨發起大惡罷，民眾要面對最現實的問題是國家空轉一整年，這是否為民眾期待的事情，政府要想清楚。民眾對於民主制衡力量遭到執政黨用資源摧毀，民眾非常憂心，不要低估民眾對於民主制衡的擁護，每個民調公司做的滿意度調查讓賴清德自己參考就好。
關於有名嘴稱選舉小物為國民黨團總召傅崐萁幫忙談價格，這是控制藍委的手段，且質疑小物來自中國，是否為免費贈送等，王鴻薇表示，看到沒有，這個說法都是來自於「威廉沈預言」，搞不好她今天開完記者會，綠委沈伯洋等人說這是中共同路人，包含開記者會的內容，都會說這是來自中南海的指示，一路丟紅帽子，都是老哏，可不可以換點新把戲。
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