選罷法綠嗆釋憲 吳宗憲：新憲訴法已生效 大法官尚不能開庭

針對選罷法覆議不通過，民進黨立法院黨團將提暫時處分及釋憲。國民黨立委吳宗憲說，新「憲法訴訟法」已生效，大法官尚不能開庭審議。國民黨立委翁曉玲也說，這凸顯民進黨團「逢案必反」的態度，更是陷大法官於不義，未來大法官應更有「Guts」，對這類不符合申請的案子該駁回或不受理。

行政院二月初針對選罷法提出覆議案，立法院昨記名投票表決，藍白再度以人數優勢否決，依法總統應於收到覆議咨文十日內公布法案生效。下一步是否聲請釋憲，總統府昨未回應；民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團將提出暫時處分、釋憲，「這是標配」。

吳宗憲表示，民進黨團可以提，但現在「憲法訴訟法」已經生效，大法官又不能開庭審議，不懂民進黨團在想什麼；其實世界上沒有國家在這樣玩，民進黨團如此作法違反民主國家常態，簡直變成世界大笑話，把國家非常罕見的救濟管道拿出來這樣玩，以後國際會怎麼看待台灣？

翁曉玲也說，民進黨團要提暫時處分、釋憲是他們的權利，但如此作法更凸顯出民進黨團「逢案必反」的態度，只要輸的案子，以及不滿意、不迎合他們的案子就杯葛到底及釋憲，這代表民進黨立委不明事理。

翁曉玲表示，哪些案子是真的有違憲疑慮？民進黨團此舉是給大法官造成困擾。過去民進黨籍行政院長及立委也分別提過加嚴公投連署門檻，如今態度反覆，民進黨團才是真正毀憲亂政、破壞民主。

至於民進黨團說處分、釋憲「這是標配」，未來類似作為是否會常態化？翁曉玲分析，民進黨團是把燙手山芋丟給大法官，想著「最後守門員」可以護航，但這是陷大法官於不義；其實大法官光是處理人民申請釋憲案都來不及了，如今行政機關、民黨進黨團三不五時提，那大法官到底要優先處理哪個？大法官應更有「Guts」，對不符合申請的釋憲案，該駁回就駁回、該不受理就不受理。