聽新聞
0:00 / 0:00

中研院士陳培哲看賴清德「沒有治理的能力，只有選舉的能力」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院士陳培哲。本報資料照片
中研院院士陳培哲。本報資料照片

「政治政治，政之後就是治，執政之後最重要的就是治理，而不是一直在選舉。」中研院院士、台大醫學院教授陳培哲昨天談到大罷免潮，認為總統賴清德、民進黨最大的問題是「沒有治理的能力，只有選舉的能力。」他指出，大罷免等於否定之前的選舉、繼續重複選舉，「國家有這麼多問題擺在眼前，竟然視而不見，值得人民的託付嗎？」

陳培哲指出，台灣面臨許多問題，從少子化到能源危機、健保財務虧損、醫療人力吃緊，還有兩岸問題、高教缺乏競爭力等。賴清德上台以後，「到底做了什麼重要的政策決定、解決了什麼問題？」所有的公民都有權利去問政府這一題，即使賴清德只有百分之四十的支持率。

「選舉結束之後，必須治國。」陳培哲認為，選舉結束了就必須結束，執政者必須認真治理國家。然而民進黨從陳水扁開始，不斷重複同樣的手法，只想用選舉掩蓋治國的無能。他送給賴清德和民進黨八個字：「選舉有術、治國無方」。

「所有曾投票的台灣公民，都有權利要求賴總統好好治理、而不是一直持續的選舉。」陳培哲認為，大選之後的四年時間，賴總統該做的是好好執政、好好治理，而不是一直搞選舉，面對問題只會講「菩薩畏因、眾生畏果」。如果只會選舉、不會執政，「我們選你出來要幹嘛? 」

中研院 罷免 賴清德 陳培哲

延伸閱讀

賴清德五院院長茶敘 賴士葆：要解紛爭要各退一步

川普動作頻頻 賴清德：台灣逆中求勝

為罷免加溫？賴清德中常會提議播「威廉神預言」批國民黨親中

賴清德邀五院院際協調 侯友宜呼籲：要求自己更重要

相關新聞

中研院士陳培哲看賴清德「沒有治理的能力，只有選舉的能力」

「政治政治，政之後就是治，執政之後最重要的就是治理，而不是一直在選舉。」中研院院士、台大醫學院教授陳培哲昨天談到大罷免潮...

監院發新聞稿批立院：違反權力制衡及理性監督

賴清德總統今天邀集五院會商，監察院長陳菊因病住院，由副院長李鴻鈞代表。事後監院發布新聞稿表示，李鴻鈞與陪同出席的秘書長李...

民眾黨肯定賴總統釋出善意 喊話執政黨正視多數民意

有關賴清德總統召集五院院長會商國政，台灣民眾黨表示，樂見賴總統釋出善意促進台灣團結，然而，面對當前朝野對立的局勢，始終不...

賴清德五院院長茶敘 賴士葆：要解紛爭要各退一步

賴清德總統昨天邀請五院院長茶敘，進行院際協調。國民黨立委賴士葆今天表示，解決爭端，一定雙方都要拿出誠意，為國家、人民設想...

總預算政院堅稱要覆議 卓榮泰私訊韓國瑜願赴朝野協商

賴清德總統昨邀五院會商國政，立法院長韓國瑜雖喊話行政院別提總預算覆議案，但行政院長卓榮泰態度堅定強調仍會提出。據了解，卓...

只願提覆議的行政院 任何院際調解溝通都是空話

賴總統行使院際調解權，說什麼五院合一，成立溝通平台等共識都是官樣文章的假話，唯一比較實質的內容，是各院對於總預算的態度。說白了，這就是場賴總統糾眾要立法院負責的「討債會」。明擺的鴻門宴，立法院長韓國瑜的對策是要總統以執政黨主席之尊叫停止惡罷，賴清德用佛語說「菩薩畏因，眾生畏果」打禪語，根本是明擺著裝傻，行政部門沒什麼「共商國事」的誠意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。