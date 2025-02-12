中研院士陳培哲：「賴政府選舉有術 治國無方」

民進黨推動全台大罷免，台大醫學院教授、中研院院士陳培哲昨受訪批評，賴政府「選舉有術、治國無方」，直指所有制度因此都在空轉。

賴清德總統九日召集五院會商，立法院長韓國瑜建請賴總統停止大罷免，賴引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，罷免案仍如火如荼進行。

「政治政治，政之後就是治，執政之後最重要的就是治理，而不是一直在選舉。」陳培哲表示，賴清德總統、民進黨最大的問題是「沒有治理的能力，只有選舉的能力。」他指出，大罷免等於否定之前的選舉、繼續重複選舉，「國家有這麼多問題擺在眼前，竟然視而不見，值得人民的託付嗎？」

陳培哲指出，台灣面臨許多問題，從少子化到能源危機、健保財務虧損、醫療人力吃緊，還有兩岸問題、高教缺乏競爭力等。賴清德上台後，「到底做了什麼重要的政策決定、解決了什麼問題？」所有的公民都有權利去問政府這一題，即使賴清德只有百分之四十的支持率。

「選舉結束之後，必須治國。」陳培哲認為，選舉結束了就必須結束，執政者必須認真治理國家。然而民進黨從前總統陳水扁開始，不斷重複同樣的手法，只想用選舉掩蓋治國的無能。他送給賴清德和民進黨八個字「選舉有術、治國無方」。

「所有曾投票的台灣公民，都有權利要求賴總統好好治理、而不是一直持續的選舉。」陳培哲認為，大選之後的四年時間，賴總統該做的是好好執政、好好治理，而不是一直搞選舉，面對問題只會講「菩薩畏因、眾生畏果」。如果只會選舉、不會執政，「我們選你出來要幹嘛？ 」