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選罷法覆議不通過 柯建銘：將提暫時處分、釋憲

聯合報／ 記者屈彥辰張文馨黃婉婷蔡晉宇／台北報導
立法院會昨處理行政院所提的選罷法覆議案，民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、王世堅等人休息時間一起玩起「民主大富翁」罷免藍委桌遊。記者黃義書／攝影
立法院會昨處理行政院所提的選罷法覆議案，民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、王世堅等人休息時間一起玩起「民主大富翁」罷免藍委桌遊。記者黃義書／攝影

行政院二月初針對選罷法提出覆議案，立法院昨記名投票表決，藍白再度以人數優勢否決，依法總統應於收到覆議咨文十日內公布法案生效。下一步是否聲請釋憲，總統府昨未回應；民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團將提出暫時處分、釋憲，「這是標配」。

行政院發言人李慧芝說，行政院收到覆議咨文之後，會按照法定流程處理；至於是否會尋求釋憲救濟，她說，目前沒有進一步的說明。

立法院去年底三讀通過「公職人員選舉罷免法」部分條文修正，明定罷免提議和連署須檢附身分證影本，冒用他人個資連署，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一百萬元以下罰金。政院長卓榮泰認為窒礙難行，遂提覆議，昨經表決不通過。

民進黨團在覆議案遭否決後舉行記者會，對於接下來是否聲請釋憲，柯建銘表示，如同先前國會職權修法、憲法訴訟法等覆議失敗後的程序一樣，民進黨團將提出暫時處分、釋憲。

民進黨團幹事長吳思瑤昨上午指出，新法要求罷免連署需附身分證，創下史上最嚴格罷免門檻；表決出爐後，她表示，投票贏不是贏，人民最終的制裁才是真正的輸贏，「我們輸，輸得坦蕩磊落，無愧於心、無負於民」，藍白贏，卻不光彩，勢必付出慘痛代價。

對於覆議結果，國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，選罷法修法連署加嚴非常正當，讓罷免連署得以真實查對，所以比照總統選舉的連署方式，要附上身分證影本；民進黨表決輸了要再拚覆議，尊重民進黨提覆議。

他表示，從歷次民調來看，滿足真實查核、附上身分證影本的修法，民調都是支持的，希望民進黨能夠順應民意。接下來就看賴總統何時公布，讓新修正的選罷法正式上路。

對於新舊法銜接的適用問題，國民黨立委翁曉玲表示，新法尚未生效前提出的罷免案，在第一階段提議連署人可以不用檢附身分證；但既然新法已將公布，第二階段正式開始連署時，就應附上身分證，才符合行政程序法和法理上的程序重新原則，罷免團體提案進行第二階段連署時，起跑點才會公平一致。

罷免

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