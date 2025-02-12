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學者：覆議未說死 兩院可保互動

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
立法院1月21日三讀通過2025年中央政府總預算案，歲出2兆9248億台幣，較原編列的3兆1325億台幣，刪除6.6%、約2075億台幣。圖／聯合報系資料照片
立法院1月21日三讀通過2025年中央政府總預算案，歲出2兆9248億台幣，較原編列的3兆1325億台幣，刪除6.6%、約2075億台幣。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜在五院會商中呼籲行政院不要針對總預算案提覆議，行政院則說，近日將密集溝通。中山大學政治所榮譽教授廖達琪表示，政院既然未把話說死，在總預算尚未送出前，兩院院長私下可保持互動，立院也可先召集協商給足善意，將來若撕破臉，國會也有所交代。

世新大學行政系副教授桂宏誠表示，總預算的討論是立法與行政間的關係，不屬於院際調解範圍；總統府定調是國政會商，並稱是根據憲法職權，卻不敢講是根據憲法哪一條，就是為了需要政治表演的過程，「讓民眾認為總統有心推動政務，但是是立法院的問題，所以要推動大罷免」。

桂宏誠表示，民進黨政府深知朝野對立無法解決，除非等大罷免後，重掌若干席次達到國會過半，因此，現在的各種作為都是鋪路其正當性；預算審查本就是立法院職權，有多少錢做多少事，民進黨仍要藉由政治動作，營造藍白在阻撓施政的形象，對民眾訴求是藍白在作亂。

廖達琪認為，立院尚未送出審查報告，政院沒有說死總預算一定會提覆議，既然留有斡旋的空間，主動權在立法院，韓國瑜可先召集協商，邀行政院各部會就預算窒礙難行之處提出說明，看能否提出修補辦法，再看政院反應如何，若對方無善意回應，誰在破此局，一目瞭然。

廖達琪表示，韓國瑜雖是協調者，無法替朝野黨團做決定，但以韓的高度與格局，他的建議藍營應會埋單，前提是行政院不能咬死無論如何都會提覆議，否則根本沒有協商的必要。

朝野協商 民進黨 總預算 行政院 韓國瑜

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