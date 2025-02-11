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賴清德五院院長茶敘 賴士葆：要解紛爭要各退一步

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

賴清德總統昨天邀請五院院長茶敘，進行院際協調。國民黨立委賴士葆今天表示，解決爭端，一定雙方都要拿出誠意，為國家、人民設想，不只設限於政黨的利益考量，應該各退一步，否則僵局將無法打開，政局將永無寧日。

賴士葆說，賴清德說五指併攏才有力量， 昨天召開的院際協調讓外界看到的確是五打一，整場會議，全員猛打立法院的預算刪減，賴政府的敵人永遠對準在野黨，五指根本無法併攏。賴清德不是稱職的仲裁者，因為對於立法院長韓國瑜呼籲賴清德要出面來停止惡罷，不僅未正面回應，甚至以因果說，把預算刪減解釋成大罷免的「因」，還說「因」解決了，大罷免就會消退，這樣的邏輯是錯的，因為在未刪減預算之前，好幾個月前，綠營就不停放話，在立委任滿一年之後要進行大罷免。

賴士葆認為，若要剖析整個政局紛爭的「因」，其實是因為雙少數政府不願意遵守民主的基本精神，少數不願服從多數。第一會期通過的國會改革法案被賴政府用釋憲沒收，第二會期通過三個賴政府視為爭議法案，屢次覆議，屢次失敗，今天的選罷法覆議案再吞敗仗，行政院長卓榮泰把覆議當工具，並沒有考慮辭職。預算刪減後，賴政府甚至用假新聞鋪天蓋地廣宣，包括用側翼網軍攻擊在野黨，這樣撕裂朝野關係，卻又侈談和諧和團解。

賴士葆指出，昨天的院際會議上，韓國瑜建議行政院不要將預算案再提釋憲，用追加減的方式處理，民眾黨的回應是如果繼續做媒體置入，豢養側翼網軍，將會繼續否決，這其實可視為很多預算被刪減的「因」。

賴士葆表示，平心而論，賴清德說召開院際協調是要團結國家，化解紛爭，尋求解決問題的道路，這樣冠冕堂皇的話，誰曰不宜？然而解決爭端，一定雙方都要拿出誠意，為國家、人民設想，不只設限於政黨的利益考量，應該各退一步，不應該自己剛硬如鐵板一塊，卻予取予求只要求對方退讓，否則僵局將無法打開，政局將永無寧日。

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