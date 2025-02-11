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總預算政院堅稱要覆議 卓榮泰私訊韓國瑜願赴朝野協商

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統（中）昨天邀集五院院長會商國政，與副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、立法院長韓國瑜（左二）、考試院長周弘憲(左一)、司法院代理院長謝銘洋（右二）、監察院副院長李鴻鈞（右一）合影。圖／總統府提供
賴清德總統（中）昨天邀集五院院長會商國政，與副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、立法院長韓國瑜（左二）、考試院長周弘憲(左一)、司法院代理院長謝銘洋（右二）、監察院副院長李鴻鈞（右一）合影。圖／總統府提供

賴清德總統昨邀五院會商國政，立法院韓國瑜雖喊話行政院別提總預算覆議案，但行政院長卓榮泰態度堅定強調仍會提出。據了解，卓榮泰會後仍親自透過訊息，向韓國瑜表達總預算送出前願意密切聯繫，共同討論全盤妥適的處理方式，若朝野協商有需要也願意親自出席。

卓榮泰昨天連續透過新聞稿、臉書發文表態，當行政院收到總預算案後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議，希望立法院能接受覆議案，並重新審議統刪的不合理、針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理、以及大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理。

不過，事態並非沒有轉機，昨在五院協商時，韓國瑜會中期盼行政院不要針對總預算案提出覆議，並拋出改採追加減預算的方式來解套。政院方透露，卓榮泰認為，預算追加減程序有相關法規限制，未來是否能夠依法透過追加減預算程序補救並不明確，也不見得能順利過關，還是希望思考全盤妥適處理方式。

賴總統會中也針對行政、立法僵局，請卓榮泰、韓國瑜再協調後續解套因應方式。據了解，卓揆便在院際協商結束後，親自聯繫韓國瑜，向對方表達這段時間能密集見面，共同替總預算尋找解決方案。

卓揆也表達，韓國瑜能盡快召開協商與朝野黨團共思解套方式，做成決議後再送總預算，若有需要行政部門，他也願意親自出席協商。

卓榮泰 立法院 總預算 行政院 覆議案 韓國瑜

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