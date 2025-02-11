快訊

幕後／修法跟不上罷免進度 藍抗罷免從防守轉為全面迎戰

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

總預算僵局 卓榮泰盼集思廣益獲致好結果

中央社／ 台北11日電

總預算僵局未解，立法院長韓國瑜昨天呼籲行政院不要針對今年度中央政府總預算提覆議。行政院長卓榮泰今天表示，大家都在為總預算做各種努力，希望集思廣益後，能獲致好結果。

總統賴清德昨天召集五院會商國政，談到今年度中央政府總預算遭大幅刪減，韓國瑜盼政院別提覆議，改用追加減預算方式處理。卓榮泰會後透過新聞稿指出，總預算尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算的程序補救，並不明確，建議立法院應先思考全盤妥適處理方式，且考慮接受覆議案。賴總統則請卓榮泰、韓國瑜協調後續解套因應方式。

卓榮泰今天出席「2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」開幕典禮，典禮前，媒體詢問如何看待韓國瑜建議用追加減預算方式處理總預算僵局，卓榮泰表示，大家都在做各種努力，有人努力是好的，這個社會國家需要大家集思廣益，政府也仍在努力，希望會有好的結果。

卓榮泰昨天臉書也提到，當行政院收到總預算後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議，也希望立法院能夠接受覆議案，並重新審議不合理的統刪、針對特定機關特定項目的不合理巨幅刪凍，以及不合理的大量凍結使政府機關窒礙難行，同時也盼未來院際之間能夠自行有合理的協商機制。

卓榮泰 總預算 韓國瑜

延伸閱讀

選罷法覆議案沒過 民眾黨2立委缺席

韓國瑜拋追加減解套 行政院堅提總預算覆議盼立院重審

盧秀燕韓國瑜看燈會 10天內同框2次為大罷免站台暖身

韓國瑜拋總預算協商追加 黃國昌：繼續養網軍一樣否決

相關新聞

總預算政院堅稱要覆議 卓榮泰私訊韓國瑜願赴朝野協商

賴清德總統昨邀五院會商國政，立法院長韓國瑜雖喊話行政院別提總預算覆議案，但行政院長卓榮泰態度堅定強調仍會提出。據了解，卓...

監院發新聞稿批立院：違反權力制衡及理性監督

賴清德總統今天邀集五院會商，監察院長陳菊因病住院，由副院長李鴻鈞代表。事後監院發布新聞稿表示，李鴻鈞與陪同出席的秘書長李...

民眾黨肯定賴總統釋出善意 喊話執政黨正視多數民意

有關賴清德總統召集五院院長會商國政，台灣民眾黨表示，樂見賴總統釋出善意促進台灣團結，然而，面對當前朝野對立的局勢，始終不...

只願提覆議的行政院 任何院際調解溝通都是空話

賴總統行使院際調解權，說什麼五院合一，成立溝通平台等共識都是官樣文章的假話，唯一比較實質的內容，是各院對於總預算的態度。說白了，這就是場賴總統糾眾要立法院負責的「討債會」。明擺的鴻門宴，立法院長韓國瑜的對策是要總統以執政黨主席之尊叫停止惡罷，賴清德用佛語說「菩薩畏因，眾生畏果」打禪語，根本是明擺著裝傻，行政部門沒什麼「共商國事」的誠意。

賴清德邀五院院際協調 侯友宜呼籲：要求自己更重要

賴清德總統昨天啟動五院院際協調，會中立法院長韓國瑜請賴清德以黨主席身分停止大罷免。新北市長侯友宜今天主持治安會報時表示，...

批民進黨才是政爭原因 羅智強籲賴清德找在野黨領袖對話

賴清德總統昨日召集五院會商，會中提到總預算案與大罷免的「因果關係」。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日表示，造因者為民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。