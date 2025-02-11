總預算僵局 卓榮泰盼集思廣益獲致好結果

總預算僵局未解，立法院長韓國瑜昨天呼籲行政院不要針對今年度中央政府總預算提覆議。行政院長卓榮泰今天表示，大家都在為總預算做各種努力，希望集思廣益後，能獲致好結果。

總統賴清德昨天召集五院會商國政，談到今年度中央政府總預算遭大幅刪減，韓國瑜盼政院別提覆議，改用追加減預算方式處理。卓榮泰會後透過新聞稿指出，總預算尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算的程序補救，並不明確，建議立法院應先思考全盤妥適處理方式，且考慮接受覆議案。賴總統則請卓榮泰、韓國瑜協調後續解套因應方式。

卓榮泰今天出席「2025健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」開幕典禮，典禮前，媒體詢問如何看待韓國瑜建議用追加減預算方式處理總預算僵局，卓榮泰表示，大家都在做各種努力，有人努力是好的，這個社會國家需要大家集思廣益，政府也仍在努力，希望會有好的結果。

卓榮泰昨天臉書也提到，當行政院收到總預算後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議，也希望立法院能夠接受覆議案，並重新審議不合理的統刪、針對特定機關特定項目的不合理巨幅刪凍，以及不合理的大量凍結使政府機關窒礙難行，同時也盼未來院際之間能夠自行有合理的協商機制。