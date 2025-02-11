賴清德邀五院院際協調 侯友宜呼籲：要求自己更重要
賴清德總統昨天啟動五院院際協調，會中立法院長韓國瑜請賴清德以黨主席身分停止大罷免。新北市長侯友宜今天主持治安會報時表示，責己不責人，行動的謙卑才能夠實際解決問題讓國家往前走，所以要求自己比要求別人更重要。
新北市長侯友宜今天上午至警察局主持2月份治安會報，會中表揚公共安全聯合稽查工作績優人員。侯友宜還特別感謝警察局於春節前夕執行3波「斬金行動」專案，動員全局逾300名警力執行查緝，成功瓦解詐欺出金集團。
針對國際拳總不滿國際奧會允許林郁婷參賽並要提刑事訴訟，侯友宜聽聞後怒回：「怎麼又來了呢，老是來汙衊我們的國手，這是我們沒有辦法容許的。」侯友宜強調，我們要全力力挺林郁婷，一定要保護我們新北女兒可以繼續發光發熱。
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