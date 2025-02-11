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批民進黨才是政爭原因 羅智強籲賴清德找在野黨領袖對話

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨日召集五院會商，會中提到總預算案與大罷免的「因果關係」。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日表示，造因者為民進黨，若賴清德真認為朝野對立對台灣政局安定破壞嚴重，應約束執政黨，找在野黨領袖，進行朝野對話。

羅智強批賴清德的因果說「不知所云」。他表示，真正的造因者、造業者不就是民進黨政府嗎？立法院長韓國瑜提點民進黨，人民不期待罷免。法律上本就有追加預算可能性，朝野黨團如何處理，有無處理方向跟空間，既然民進黨、賴清德關心總預算問題，韓國瑜也秉持善意把關心帶回到立法院。

羅智強表示，賴清德召開院際協商，無解於政爭。韓國瑜德高望重也受大家敬重，可是韓國瑜是立法院長，立法院是合議制，韓國瑜超然主持議事的身分， 為了尊重賴清德，會把賴清德的意見帶回到立院。賴清德找了聽屬他的四院，對韓國瑜所表達的善意無視，這是讓大家遺憾的事情。

羅智強指出，賴清德如果真的認為朝野對立政爭對台灣政局安定、人民福祉乃至於民主制衡的破壞到了非常嚴重時，應該要約束執政黨。真的有心要溝通， 除了願意協商外，請找在野黨領袖，進行朝野對話才是正辦。

羅智強也讚，韓國瑜單刀赴會，即便知道眼前擺的是鴻門宴，但心繫台灣，願意前往。賴清德則不讓大家意外，搞半天還真的是下套子的鴻門宴，賴清德該好好學學韓國瑜。

羅智強 賴清德 韓國瑜

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