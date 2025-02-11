韓國瑜拋追加減解套 行政院堅提總預算覆議盼立院重審

賴清德總統昨邀五院會商國政，立法院長韓國瑜拋出，希望行政院別針對總預算案提覆議，並拋出是否以追加減預算的方式解套，也承諾會跟朝野黨團協商。不過，政院方堅持覆議，盼立法院接受，並重新審議統刪、特定機關特定項目巨幅刪凍、大量凍結使政府機關窒礙難行的三大不合理之處。

立法院1月21日三讀通過今年度中央政府總預算，主計總處初步核算，總預算刪減達2076億元、幅度6.6％，凍結率更達5.1％，雙創歷年新高；由於通刪決議中，要求要求通刪數不低於939億7500萬元，扣除實際通刪的301億元，政院仍須自刪638億7500萬元，成為兩院爭點之一。

當前總預算僵局持續，立法院預計本周送出三讀審查報告。面對韓國瑜盼在政院不提覆議的前提下，尋找可行的路，並允諾會本於職權於本周和各黨團協商，但民進黨團表態不接受，盼立院支持總預算覆議；政院方態度依舊，將透過覆議，要國會重新審議三大不合理之處。

卓榮泰昨天連續透過新聞稿、臉書發文表態，當行政院收到總預算案後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議，希望立法院能接受覆議案，並重新審議統刪的不合理、針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理、以及大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理。

針對韓國瑜提議改以追加減預算方式減少紛擾，而非提出總預算覆議。行政院昨透過新聞稿指出，卓榮泰會中表示，預算追加減程序有相關法規限制，由於目前總預算案尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算程序補救並不明確。

卓榮泰認為，且如果立法院持續採取反對立場，即使行政院提出追加減預算案，終將會遭立法院否決，而無法達到目標；希望立法院在要求行政院不提總預算覆議案之前，能思考全盤妥適處理方式。

憲法增修條文規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議；若立法院在本周五、14日送出總預算，行政院在不加開院會的情況下，極有可能在20日行政院會中通過總預算覆議案。