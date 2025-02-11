賴總統引佛經菩薩畏因眾生畏果 黃國昌嗆真正導因為果

有關賴清德總統召集五院院長會商國政，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，儘管他過去一再提出呼籲，希望賴總統以台灣跟蒼生為念，然而對方仍然選擇一意孤行，昨天甚至引用佛經當中的話，想要為發動大罷免找到藉口，「真正導因為果的人，恐怕是賴總統自己。」

賴總統昨天召集行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人會商國政。針對韓國瑜當場呼籲停止發動大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」作為回應，說明五院會商就是要解決「因」。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，自己在過年期間一再提出呼籲，希望賴總統以蒼生跟台灣為念，好好回應人民需求、面對問題解決問題，不要再搞所謂的大罷免，然而對方仍然選擇一意孤行，面對質問還引用佛經的話，想要為其撕裂台灣社會找到藉口。

「真正導因為果的人，恐怕是賴總統自己」，黃國昌直言，民進黨發動罷免在野黨立委，儘管一直想要推給公民團體，但是民進黨立委柯建銘講得很清楚，「國民黨要倒了、民眾黨要散了，41席區域立委非罷免不可」，這是柯建銘發出的超甲級動員，也顯示完全就是由民進黨所發動。

黃國昌質疑，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧率領多名民進黨立委，過年期間聲稱要全力協助國民黨新北市立委，這些都是客觀事實，賴總統怎麼看不到，完全就是說一套做一套，只為達到民進黨一黨獨大，到底是不願意面對事實，還是存心欺騙台灣社會，全體國人都看得非常清楚。

黃國昌說，針對賴總統發動院際協商，民進黨內部法律人才濟濟，依照孫文學說的五五憲草，當初設計政權跟治權分離，總統是政權代表，五權機關則是治權代表，不過到台灣歷經七次修憲，現在已經採取半總統制，總統就是最高行政代表，早就不具有中立超然獨立的地位。

黃國昌認為，憲法第44條的院際協調權，看起來根本就是盲腸條款，現在的總統作為最高行政首長，已經沒有地位扮演仲裁者的角色，大法官釋字419號也闡釋得非常清楚，而就算民進黨內部沒有人提醒，司法院代理院長謝銘洋理應很熟悉，「他竟然出席配合演了這樣的戲。」