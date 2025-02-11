韓國瑜拋協商總預算 王鴻薇：請政院提追加預算後再協商

賴清德總統昨天召集五院會商，立法院長韓國瑜承諾願召集朝野協商討論總預算，並呼籲行政院不要再提覆議。國民黨團書記長王鴻薇表示，韓院長釋出最大善意，在總預算案送出立法院後，若行政院認為有窒礙難行之處，可提追加預算或送報告要求解凍，院長都會開會討論。

韓國瑜昨日在五院會商後受訪表示，願意召集朝野協商解決總預算被刪減的狀況，讓外界好奇韓國瑜究竟何時要召集朝野協商？

王鴻薇表示，他向韓國瑜辦公室詢問，韓國瑜的意思是，中央總預算送出立法院，行政院不提覆議的話，若行政院認為總預算有窒礙難行之處，可送「追加預算」到立法院，或送報告要求預算解凍，院長可以協調。

王鴻薇表示，韓國瑜釋出最大善意，而且韓國瑜也是依法召開會議協商，國民黨團將會支持。而且這次很多預算都只是被凍結，行政院可盡快提報告來立法院要求解凍，而不是一直對外釋放錯誤訊息。