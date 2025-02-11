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韓國瑜拋總預算再協商 綠喊：支持政院覆議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
五院首長齊聚 會商國政 賴清德總統（中）昨天邀集五院院長會商國政，與副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、立法院長韓國瑜（左二）、考試院長周弘憲(左一)、司法院代理院長謝銘洋（右二）、監察院副院長李鴻鈞（右一）合影。圖／總統府提供
五院首長齊聚 會商國政 賴清德總統（中）昨天邀集五院院長會商國政，與副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、立法院長韓國瑜（左二）、考試院長周弘憲(左一)、司法院代理院長謝銘洋（右二）、監察院副院長李鴻鈞（右一）合影。圖／總統府提供

賴清德總統昨邀集院際協商，立法院韓國瑜會後表示，希望行政院不要針對總預算案提覆議，並拋出是否以協商追加減預算的方式解套。不過，民進黨立院黨團態度強硬，並不主張以協商解決問題，應直接同意政院覆議。民進黨團幹事長吳思瑤也說，過去僅有一例且狀況不同，靠追加預算的方式不可能，藍白應支持覆議案，讓總預算重新來過。

吳思瑤表示，關於總預算爭議，第一步還是立法院要負責任地把三讀通過的總預算刪減、凍結數給試算出來，唯有具體精算出來，才能讓各院和行政院各部會清楚去因應，到底他們能不能夠來處理，是否有明確窒礙難行之處；否則，現在就要求政院不要提覆議，怪怪的。

對於韓國瑜建議可以協商追加減預算方式解套，吳思瑤認為不可能。她說，過去幾乎沒有這樣的案例，只有一次在2002年，那次是針對歲入被大砍，歲出無法相應調節，所以用追加減預算的方式，來解決總預算刪減過頭的彌補，但也只有那一次，且狀況與本次不同。民進黨立委林楚茵也說，韓國瑜現在就要求行政院別覆議，藍白根本是作賊心虛第一品牌。

民進黨黨人士指出，綠營沙盤推演過，並不看好透過朝野協商，以追加預算方式解決總預算爭議，主因有二點。首先，這是韓國瑜單方面提出的想法，是否能說服藍白兩黨團總召傅崐萁、黃國昌同意，有很大問號。再者，此方案形同將預算「先砍後補」，當前朝野高度不信任，各部會對於「預算補不補的回來，補回來多少」也皆有疑慮。

不過，民進黨團也留了協商的轉圜餘地。吳思瑤表示，賴清德總統發起了院際溝通橋樑，各院都對總預算案審議後，造成運作上的困難與僵局，開誠布公表達了看法，韓國瑜也深知總預算審查所造成的影響，相信透過對話、溝通，後續的作為是可以期待的。

吳思瑤 民進黨 立法院 總預算 賴清德 韓國瑜

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