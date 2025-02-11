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賴清德稱五指併攏才有力量 賴士葆：當過兵都知道那是聽訓

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統昨天與五院院長會商國政時表示，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量。國民黨立委賴士葆今天表示，當過兵的都知道，要你五指併攏就是立正站好聽長官訓話。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨天與五院院長會商國政時表示，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量。國民黨立委賴士葆今天表示，當過兵的都知道，要你五指併攏就是立正站好聽長官訓話。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨天與五院院長會商國政時表示，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量。國民黨立委賴士葆今天表示，當過兵的都知道，要你五指併攏就是立正站好聽長官訓話。

賴清德昨下午召集五院院長在總統府會商國政，賴總統致詞表示，國和萬事興，他很高興在闔家團圓的元宵節前夕，與五院共商國是，他感謝與會者以行動展現團結，為憲政體制寫下歷史新頁。五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量。

賴士葆表示，賴清德說五院像五根手指併攏才有力量，通常當過兵的都知道，要你五指併攏就是立正站好聽長官訓話，這種要五院聽命於一人的君權思想，正是賴清德惟我獨尊的性格。

賴士葆呼籲，五指分開拍掌喝采才會大聲，賴清德必須正視五權分立的民主的價值。

賴士葆 賴清德

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