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從「晴廳」出發 圓桌座位、發言順序 依憲法章名

聯合報／ 記者侯俐安張文馨／台北報導

賴清德總統昨天召集五院院長會商國政，鑑於五院均為憲政機關，昨天會商包括贈禮、座位安排等均具巧思。五院正副院長抵達總統府後，先至「晴廳」休息，再一起從晴廳出發到大禮堂。黨政人士表示，此為重申「五院國政會商」初衷是以「團結」為核心出發，盼透過溝通增進院際協調合作。

昨天閉門會商時，賴總統坐在圓桌正中間，代表以總統中立身分協調五院事宜。圓桌由右至左，依序為行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞；座位安排是依「憲法」第五章到第九章的章名安排，分別為「行政、立法、司法、考試、監察」，發言順序也一致。

贈禮時，賴總統贈送「花開富貴、五福臨門」紅花響杯禮盒給五院院長，象徵「五權分立、五院合作，五院團結」意涵；另特地準備「花開富貴、相輔相成」紅花響杯二入組禮盒，於會後送給五院其他代表，藉此勉勵大家相互輔佐，增進雙向溝通。

韓國瑜從賴總統手上接過五個杯子做為禮物，韓在會前也替賴總統準備寓意和平的小禮物，是一個陶瓷做的手捧鴿子的小天使擺飾。

「晴廳」色調是藍色系，代表「海洋立國、同舟共濟」，強調兩千三百萬台灣人民都是同在一艘船上，是命運共同體，被視為「藍綠大和解」的象徵。二○○六年四月二日，當時「扁馬會」即在晴廳登場。二○一七年，蔡英文在總統府會見反同、挺同團體時，也選在台灣晴廳。

司法院 韓國瑜

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