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學者看會商：對總預算「有計畫地合圍立院」

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭／台北報導

賴清德總統昨邀五院會商，學者普遍認為這是好的開始，但真正要解決問題，無法光靠此憲政制度。文化大學廣告系教授鈕則勳建議，若要為下次溝通鋪墊，賴總統應展現誠意，例如邀請在野黨主席溝通，或安排國是會議。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，賴總統出面召集五院會商，當然是一個好的開始，但也只是一個好的起手式，未來是否真能回歸憲政精神，關鍵就在立法院刪減總預算案，行政院能否正面看待，體認立法院本來就是負責為預算把關；還是綠營仍會繼續以此為由發動大罷免。如果政府體制說一套，政黨或外圍做一套，五院會商的成效恐有限。

文化大學國家發展暨大陸問題研究所教授曲兆祥指出，民主政治核心是妥協，現在所有政黨都不願妥協，才會出現僵局，通常這種情況下，還是要由當家的民進黨先讓一小步，相信在野黨也會有所退讓，希望隔兩天，朝野能再實質討論。

鈕則勳認為，府方所提的三點結論沒有新意，焦點仍在總預算上，韓國瑜雖允諾會把意見待會去朝野協商討論，但要藍白退讓，凸顯自己理虧，更會變成綠軍操作罷免的正當性，會有形象風險；此次會商仍讓外界感覺是針對總預算「有計畫地合圍立院」，目的是要把罷免責任推給總預算卡關。

溝通 總預算 罷免

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