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韓點出別提總預算案覆議、不要大罷免

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰黃婉婷鄭媁／台北報導

賴清德總統昨召集五院院長會商國政。國民黨立法院黨團表示，立法院長韓國瑜點出別提總預算案覆議及不要大罷免，若賴政府能解決這兩項關鍵問題，朝野僵局自然可化解；民眾黨團則說，賴政府不能有態度沒方法，若沒解決甚至變拖延，只會讓全民失望。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，院際協調是憲法賦予總統的職權，韓國瑜向賴總統建言「呼籲行政院不要對總預算案提出覆議，也希望賴總統呼籲各方停止大罷免」，點出當前政局不安的關鍵，盼賴能聽進建言，以總統的高度、執政黨主席的身分，解決兩項關鍵問題，朝野僵局自然可望化解，就像賴自己說的「解鈴還需繫鈴人」。

羅智強認為，權力分立、監督制衡，是民主政治的基石，賴清德只要真正做到去年五二○就職所說的「以新思維看待三黨不過半、少數服從多數」，就能有效避免紛爭，有助朝野共同推動國政；若連最基本的民主政治原則都無法遵守，召開再多的院際協調，恐怕也只是徒然。

民眾黨團副總召張啓楷表示，儘管肯定五院建立溝通平台，但是發生問題就要解決問題，希望院際協調不要變成所謂的「清談」；包括中央政府總預算案、憲法訴訟法、財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法等，大家都知道問題在哪裡，如果會商國政只是「有態度沒方法」，甚至進一步變成拖延問題，相信只會讓全民感到失望。

罷免 韓國瑜

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