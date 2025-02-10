卓揆：政院將善盡憲政機關職責 盼建立穩定合理機制

賴清德總統於10日與五院進行國政會商，行政院卓榮泰院長表示，非常感謝總統依照憲法所賦予的權責，邀請行政、立法、司法、考試、監察等五院進行院際會商，五院透過這樣的機制理性對話，是在憲政基礎上促成真正朝野團結的契機；卓榮泰也重申，行政院「誠意溝通、人民優先」是不變的態度，期望行政、立法兩院，能以更大的團結、真正的團結，在國內，求更安穩的發展；對國際上，求更公平的合作機會，讓人民安心。

卓榮泰於會中提到當前重大爭議法案，包括：

一、《中央政府總預算案》，立法院不合理的刪減凍結，已經造成政府機關面臨施政困難。

二、《財政收支劃分法》造成弱化國庫，分錢不分責任，談錢不談事權，有其失當。

三、《警察人員人事條例》應屬於考試院銓敘部的職權，立法院卻違背了憲政分立原則。

因此，卓榮泰請立法院長韓國瑜協助解決《中央政府總預算案》、《財政收支劃分法》與《警察人員人事條例》三大爭議法案，希望能維護國家正常運作。

卓榮泰進一步表示，以「福國利民」法案為前提的承諾，行政院從來不敢忘記；新的會期行政院也預計提出《人工智慧基本法》、《個人資料保護法》、《身心障礙者權益保障法》、《兒童托育服務法》等優先法案，希望獲取立法院的支持。

卓榮泰也提到，有關立法院所主導，無論是先前的《立法院職權行使法》、《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、以及未來可能將處理的《兩岸人民關係條例》、《國家安全戰略法》、《國家機密保護法》等案，與政院所提的法案相較卻都是在弱化國家主權、弱化國家安全的政治性爭議法案。尤其年改相關的錢坑法案，不但違反年改精神，也產生青年世代正義爭議，完全違背了團結跟福國利民的原意，希望立法院能夠三思。

行政院日前已經就《立法院職權行使法》、《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》提出覆議，行政院完全是被動而提出，卓榮泰說明：

《立法院職權行使法》修法影響一般人民、影響總統、影響行政、司法、監察的五權分立，影響五權體制。

《憲法訴訟法》修法影響司法院憲法法庭的正常運作，影響憲法法庭保障一般人民的憲法權益。

《公職人員選舉罷免法》修法影響國人跟民選民意代表之間的誠信原則與選舉契約。由於行政院是唯一可以提出覆議的憲政機關，所以行政院當然有責任、有義務要提出覆議。

卓榮泰也表達兩個遺憾，包含《憲法訴訟法》的覆議，未能邀請行政院進行說明不合理之處，以及《公職人員選舉罷免法》讓行政院必須加開院會提出覆議，送達行政院的時間非常不妥。卓榮泰並於會中向韓國瑜表達，這兩個遺憾希望下不為例。

針對目前院際之間的爭議法案，卓榮泰提出四個建議解決之道：

一、 未來依照預算法第91條，當立法院法律案和預算案有增加歲出的時候，要邀請行政院雙方先行協調可行財源。這也是去（2024）年11月中央政府總預算案付委時，雙方進行協議達成的協商，這種協商不容撕毀。

二、 《財政收支劃分法》，應該有更充裕的時間，中央與地方政府就垂直與水平分配，做更合理的討論，行政院也可以在今（2025）年內提出立法院各黨團、中央與地方政府都可以接受的版本再來執行。

三、 《中央政府總預算案》，當行政院收到總預算案後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議。希望立法院能夠接受覆議案，讓國會重新審議三個部分：(1)統刪的不合理、(2)針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理、(3)大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理。

四、 希望未來院際之間能夠自行有合理的協商機制。

而有關韓國瑜提出，希望行政院不對總預算提出覆議，而是以追加減預算的方式解決紛擾。對此，卓榮泰在會中也有回應表示，預算追加減程序有相關的法規限制，由於目前總預算案尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算的程序來補救，並不明確，而且如果立法院持續採取反對立場，即使行政院提出追加減預算案，終將會遭到立法院否決，而無法達到目標；希望立法院在要求行政院不提總預算覆議案之前，能思考全盤妥適的處理方式。

此外，賴總統於10日的院際協商結論的三項目標：五院之間「建立更密切的溝通平台與合作機制」、「團結並以國家安全為首要考量」、「以經濟、民生、全民福祉為優先」。

為呼應總統的期望，卓榮泰也代表行政院，提出三項承諾：

一、行政院將善盡憲政機關的憲法職責，維護五院體制的順暢運作。

二、行政院長會善盡行政機關首長的責任，與各院，尤其與立法院，充分合理相互理解溝通，推動福國利民的民生法案。

三、 院際之間的積極溝通、互相尊重，期待能建立穩定合理的機制。