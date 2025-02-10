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五院國政會商…韓國瑜盼不提總預算覆議 卓揆盼立院妥適處理

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今邀五院進行國政會商，立法院長韓國瑜表達不希望行政院提出覆議，改以追加減預算解決紛擾，行政院長卓榮泰指出，預算追加減程序有相關法規限制，由於總預算案尚未送到政院，相關預算能否依法透過追加減程序補救並不明確。

他說，若立法院持續採取反對立場，即使行政院提出追加減預算案終將遭到立法院否決，無法達到目標，盼立法院在要求行政院不提總預算覆議案前，能思考全盤妥適的處理方式。

卓榮泰會中盤點三大爭議法案，包括中央政府總預算案、財政收支劃分法、警察人員人事條例，也質疑立法院主導的立法院職權行使法、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法、以及未來可能將處理的兩岸人民關係條例、國家安全戰略法、國家機密保護法等案，與政院所提的法案相較卻都是在弱化國家主權、弱化國家安全的政治性爭議法案。

 

針對目前院際之間的爭議法案，卓榮泰提出四個建議的解決之道。他說，未來依照預算法第91條，當立法院法律案和預算案有增加歲出的時候，要邀請行政院雙方先行協調可行財源。這也是去年11月中央政府總預算案付委時，雙方進行協議達成的協商，這種協商不容撕毀。

他進一步表示，財劃法應有更充裕的時間，中央與地方政府就垂直與水平分配，做更合理的討論，行政院也可以在今年內提出立法院各黨團、中央與地方政府都可以接受的版本再來執行。

他續指，當行政院收到總預算案後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議。希望立法院能夠接受覆議案，讓國會重新審議，包括統刪的不合理、針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理、大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理。他也盼，未來院際之間能夠自行有合理的協商機制。

針對總統今日院際協商結論的三項目標，五院之間「建立更密切的溝通平台與合作機制」、「團結並以國家安全為首要考量」、「以經濟、民生、全民福祉為優先」。

卓揆也提出三項承諾，包括行政院將善盡憲政機關的憲法職責，維護五院體制的順暢運作；行政院長會善盡行政機關首長的責任，與各院，尤其與立法院，充分合理相互理解溝通，推動福國利民的民生法案；院際之間的積極溝通、互相尊重，期待能建立穩定合理的機制。

立法院職權行使法 行政院

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