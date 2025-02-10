民眾黨肯定賴總統釋出善意 喊話執政黨正視多數民意

有關賴清德總統召集五院院長會商國政，台灣民眾黨表示，樂見賴總統釋出善意促進台灣團結，然而，面對當前朝野對立的局勢，始終不願意與在野黨對話，唯有執政黨政治國會未過半的現實，方能展現合作態度凝聚社會共識，帶領國家走向穩定與和諧。

賴總統下午召集行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞等人會商國政，總統府秘書長潘孟安會後宣讀五院共識，包括建立更密切的溝通平台與合作機制，深化台灣民主自由的憲政體制。

台灣民眾黨透過臉書發文表示，民眾黨樂見賴總統釋出善意，期盼以具體行動化解政治僵局、促進台灣團結，不過院際調解的本質，在於解決機關間的權限爭議，面對當前朝野對立的局勢，賴總統始終不願意與在野黨對話，也未展現傾聽民意的誠意，五院會商是否僅淪為形式化的政治表演，仍然值得社會各界關注與評判。

民眾黨指出，回顧賴總統去年的勝選演說，「選舉已經結束，所有選戰中的衝突和激情，應該要到此為止」，然而過去一年多來的種種作為，包括針對民眾黨前主席柯文哲的司法雙標及政治迫害，無疑只是為了鞏固基本盤、打垮政敵，而不是想要團結全民。

民眾黨認為，賴政府執政至今，政局動盪不安，民間反感升高，總統理應承擔最大責任，行政院卻在一年內提出三次覆議，試圖推翻國會決議，根本無視新民意，執政團隊不僅放任各部會及側翼團體，散播錯假資訊誤導輿論、攻擊在野黨，甚至容許自家立法院黨團總召柯建銘，推動大規模罷免進一步加深社會對立。

民眾黨質疑，國家領導人一方面宣稱尋求朝野和解，卻又同時操弄政治手段打擊異己，如何真正緩解當前的政治僵局。

民眾黨表示，如果執政黨真心期望政局穩定、朝野和解，賴總統應該明確表態反對政治鬥爭式的大罷免，避免進一步激化對立，如同民眾黨立法院黨團總召黃國昌多次呼籲，賴總統應該以執政黨主席的身分，公開聲明民進黨不支持大罷免，至今卻未見具體回應令人遺憾。

民眾黨強調，朝野和解並非僅靠一場會議，或者透過一次會面便能實現，唯有執政黨正視國會未過半的政治現實，誠實面對多數民意，真正展現合作態度，方能凝聚社會共識，帶領國家走向穩定與和諧。