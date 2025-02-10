監院發新聞稿批立院：違反權力制衡及理性監督

賴清德總統今天邀集五院會商，監察院長陳菊因病住院，由副院長李鴻鈞代表。事後監院發布新聞稿表示，李鴻鈞與陪同出席的秘書長李俊俋都強烈表達，本次預算爭議並非僅是朝野之爭，而是牽涉憲政機關是否正常運作的重大議題，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。李俊俋更批評，立院顯然違反權力制衡及理性監督的職責。

新聞稿說，監察院業務費用刪減幅度高達96%，一般行政、調查巡察、議事業務等科目遭盡數刪除。監察院為陽光四法之執行機關，目前絕大多數公職人員已採線上申報財產，今年業務費被大幅刪減，資訊系統維護將近乎停擺，申報財產將退回紙本階段，當事人必須自行逐一蒐集財產資料。此外，監察院今年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會」，將無法善盡組織會員義務，嚴重影響我國國際聲譽。

李俊俋表示，「除非修憲，否則不能把監察院變不見」。立法院去年上會期通過立院職權行使法修正案部分條文，嚴重妨害監察職權行使，違反憲法權力分立原則；嗣經大法官判決，認定修正案影響監察調查權部分完全違憲，使監察調查職權得以維持；去年下會期，立院透過不合理之預算刪減，以及連串政治報復性提案，使監察院行使憲法所賦予之職權，帶來莫大的挑戰及困擾，顯有違憲疑慮。