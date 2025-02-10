賴清德邀五院共商國政後 何時約在野黨主席談？府沒說死
賴清德總統邀約五院院長及代表在總統府共商國政，總統府秘書長潘孟安在會後記者會表示，是否會有政黨領袖會議，看未來狀況做決定。
潘孟安補充，會中並未討論到賴總統以黨主席身分，邀請在野黨領袖會談事宜；他說，總統作為憲政守護者，以憲政優先，先就五院的狀況來處理。
至於這場共商國政，是不是憲法職權所賦予總統的「院際協調」？潘孟安表示，賴總統在開場時就說，依據憲法職權召集五院共商國政；實際上，無論是憲法第44條或者中華民國憲法賦予總統的職責，這些都是責無旁貸，大家的出發點是共商國政，不一定要局限在某種方式，也不用過多解讀。
副秘書長張惇涵表示，今天五院院長來到這邊，定位只有一個，就是團結，為了國家，也為了台灣。
針對共識之一的五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，未來將如何落實，張惇涵表示，行政院長卓榮泰在會中表達希望與各院能有更多溝通平台與管道，且卓榮泰和考試院長周弘憲已約好要談公務人員考訓事宜。
張惇涵表示，這不是外界認為的五打一，不是針對立法院長韓國瑜，實際上院和院之間、兩兩三三都會有連動關係，大家希望能建立溝通平台和管道，就是希望增進理解、避免誤解，並增進理性合作空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言