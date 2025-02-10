韓國瑜盼總預算政院不提覆議 賴總統：以韓智慧可取得三黨共識

賴清德總統啟動我國憲政史上首次院際協調，總統府秘書長潘孟安會後轉述，會中五院院長都提及總預算刪凍情形，造成諸多窒礙難行，韓國瑜則在會中反應，希望行政院不要提出覆議，以追加減方式處理，由於中央總預算都編在行政院，總統則希望行政／立法兩院，針對總預算，以各種方式謀求解方。

賴總統依據憲法44條，召集五院院長在總統府會商國政，會中，賴總統依序請行政院、立法院、考試院、監察院長發表意見，各自回應兩、三輪後，會議將近兩小時。總統府在會後舉行說明記者會，秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧出面回應。

潘孟安轉述，行政院長卓榮泰提及國防部、外交部、內政部、台電、勞動部、文化部、中研院、交通部等被刪凍預算數量，影響福國利民政策；考試院長周弘憲提到，業務費被刪除後，影響公務員任用、訓練、升遷；司法院代理院長謝銘洋開宗明義強調，他並非以憲法法庭審判長身分與會，但也為基層司法人員請命，司法案件近年增加許多，總預算刪凍影響司法效率與品質。

潘孟安轉述，資深立委出身的監察院副院長李鴻鈞，在會中提到，這次監察院被刪減預算高達96％，凍節數約3％，形同全數被刪凍，監院一年受理人民陳情案約1萬5千多件，和政治相關只有10%，若無法依照憲法旅行職責，受損的是人民，也沒有預算參加國際會議。

對於韓國瑜則在會中反應，希望行政院不要提出覆議，政院是否有承諾不提覆議？潘孟安表示，中央總預算涉及考試院、監察院、司法院、行政院各部會預算，目前數字還沒清楚以前，希望透過彼此協調，未來如何處理，「相信以韓院長的智慧、高度、歷練，一定可以取得三黨共識，共創多贏，這是未來要努力的目標」。

張惇涵補充，卓榮泰在會中表達，中央政府總預算是由行政院提出，目前行政院只能被動提出覆議，韓國瑜在會中確實有表達，是否有其他方式，在不提及覆議的狀況，共思解決之道，不過，雙方在會中，沒有針對細節進一步定案，賴總統請卓、韓，繼續找朝野進一步討論，看是否有後續解套的因應方式，卓、韓在會中也表達同意。