快訊

電價漲聲響起？ 郭智輝：大家如果同意，稍微讓我們調一下

「他和梅根間的問題夠多了」 川普改口稱不驅逐哈利王子

國道3號安坑隧道5車連環撞 下班嚴重壅塞回堵7公里

韓國瑜當面籲停止大罷免 賴清德：菩薩畏因、眾生畏果

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
總統賴清德（左）10日下午召集五院在總統府會商國政，贈禮前與立法院長韓國瑜（右）握手致意。中央社
總統賴清德（左）10日下午召集五院在總統府會商國政，贈禮前與立法院長韓國瑜（右）握手致意。中央社

賴清德總統今天召集五院院長會商國政，立法院長韓國瑜當面向賴清德表達，希望賴以民進黨主席身份，呼籲各方停止惡性的大罷免。總統府副秘書長張惇涵表示，賴清德引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，大家齊聚一堂，坐在這邊，就是為了解決那個「因」，避免大家不希望的「果」。

張惇涵說，賴總統也特別提到，各黨團幹部都有其風格，立法院長韓國瑜特別辛苦，相信以韓為人處世的態度與高度，一定能解決這樣的問題，他也很樂意與韓國瑜、江啟臣，私下多溝通，增進彼此理解，促進更多團結。

賴總統啟動我國憲政史上首次院際協調，依據憲法44條，召集五院院長在總統府會商國政，會中，賴總統依序請行政院、立法院、考試院、監察院長發表意見，各自回應兩、三輪後，會議將近兩小時。

會後，韓國瑜在立法院受訪時透露，他有當面向賴清德表達，希望他以黨主席身份呼籲各方停止惡性的大罷免。總統府則在會後舉行說明記者會，秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧出面回應。

張惇涵表示，談到罷免時，賴總統引述佛經，這也是韓國瑜提過的一段話作為回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，江啟臣在會中也有提到「解鈴還須繫鈴人」，賴總統說，大家齊聚一堂，坐在這邊，就是為了解決那個「因」，避免大家不希望的「果」。

張惇涵也說，賴總統也特別提到，他在立法院12年，各個黨團幹部都有其風格，韓院長特別辛苦，相信韓為人處世的態度與高度，一定可以處理這樣的問題，從韓國瑜、江啟臣願意接受總統邀請來共商國政，就是很好的證明，賴總統也表達，很樂意多與韓、將私下多溝通，增進彼此理解，促進更多團結。

對於在野黨憂心成為鴻門宴，對韓國瑜「五打一」，總統府秘書長潘孟安強調，今天全程氣氛融洽，討論甚多，「不是五打一，而是五合一」。

賴清德總統（左）下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。立法院長韓國瑜（右）將出席，圖為上月賴總統接見立院訪美團，和韓國瑜互動熱絡。（中央社）
賴清德總統（左）下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。立法院長韓國瑜（右）將出席，圖為上月賴總統接見立院訪美團，和韓國瑜互動熱絡。（中央社）

張惇涵 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

影／五院共商國政 韓國瑜：希望行政院不要對總預算提覆議

五院會商結束 韓國瑜：期盼賴清德呼籲各方停止大罷免

影／國民黨團三長就職 傅崐萁讚揚韓國瑜勇氣

直播／賴清德邀五院會商 韓國瑜、江啟臣會後將開記者會說明

相關新聞

監院發新聞稿批立院：違反權力制衡及理性監督

賴清德總統今天邀集五院會商，監察院長陳菊因病住院，由副院長李鴻鈞代表。事後監院發布新聞稿表示，李鴻鈞與陪同出席的秘書長李...

民眾黨肯定賴總統釋出善意 喊話執政黨正視多數民意

有關賴清德總統召集五院院長會商國政，台灣民眾黨表示，樂見賴總統釋出善意促進台灣團結，然而，面對當前朝野對立的局勢，始終不...

賴清德邀五院共商國政後 何時約在野黨主席談？府沒說死

賴清德總統邀約五院院長及代表在總統府共商國政，總統府秘書長潘孟安在會後記者會表示，是否會有政黨領袖會議，看未來狀況做決定...

韓國瑜當面籲停止大罷免 賴清德：菩薩畏因、眾生畏果

賴清德總統今天召集五院院長會商國政，立法院長韓國瑜當面向賴清德表達，希望賴以民進黨主席身份，呼籲各方停止惡性的大罷免。總...

五院會商結束 韓國瑜：期盼賴清德呼籲各方停止大罷免

賴清德總統今天下午邀五院院長在總統府會商國政，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣會後回立法院簡要對外說明。韓國瑜表示，他呼籲賴...

總統召集五院會商 監院：預算遭刪嚴重衝擊憲政運作

總統賴清德今天召集五院在總統府會商國政。監察院副院長李鴻鈞在會中表示，預算遭刪非僅是朝野之爭，而是嚴重衝擊憲政運作的重大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。