韓國瑜當面籲停止大罷免 賴清德：菩薩畏因、眾生畏果

賴清德總統今天召集五院院長會商國政，立法院長韓國瑜當面向賴清德表達，希望賴以民進黨主席身份，呼籲各方停止惡性的大罷免。總統府副秘書長張惇涵表示，賴清德引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，大家齊聚一堂，坐在這邊，就是為了解決那個「因」，避免大家不希望的「果」。

張惇涵說，賴總統也特別提到，各黨團幹部都有其風格，立法院長韓國瑜特別辛苦，相信以韓為人處世的態度與高度，一定能解決這樣的問題，他也很樂意與韓國瑜、江啟臣，私下多溝通，增進彼此理解，促進更多團結。

賴總統啟動我國憲政史上首次院際協調，依據憲法44條，召集五院院長在總統府會商國政，會中，賴總統依序請行政院、立法院、考試院、監察院長發表意見，各自回應兩、三輪後，會議將近兩小時。

會後，韓國瑜在立法院受訪時透露，他有當面向賴清德表達，希望他以黨主席身份呼籲各方停止惡性的大罷免。總統府則在會後舉行說明記者會，秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧出面回應。

張惇涵表示，談到罷免時，賴總統引述佛經，這也是韓國瑜提過的一段話作為回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，江啟臣在會中也有提到「解鈴還須繫鈴人」，賴總統說，大家齊聚一堂，坐在這邊，就是為了解決那個「因」，避免大家不希望的「果」。

張惇涵也說，賴總統也特別提到，他在立法院12年，各個黨團幹部都有其風格，韓院長特別辛苦，相信韓為人處世的態度與高度，一定可以處理這樣的問題，從韓國瑜、江啟臣願意接受總統邀請來共商國政，就是很好的證明，賴總統也表達，很樂意多與韓、將私下多溝通，增進彼此理解，促進更多團結。