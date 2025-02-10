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賴清德「五指併攏」喊團結 他諷：對內握拳對抗民意

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
賴清德總統今召集五院院長會商國政。國民黨桃園市議員凌濤表示，賴應要求立院民進黨團總召柯建銘停止大罷免才是正辦。本報資料照片
賴清德總統今召集五院院長會商國政。國民黨桃園市議員凌濤表示，賴應要求立院民進黨團總召柯建銘停止大罷免才是正辦。本報資料照片

賴清德總統今天啟動憲法賦予的院際協調權，召集五院院長會商國政，賴並形容「五院就像五根手指，五指併攏才有力量」。國民黨桃園市議員凌濤表示，五指併攏本應象徵團結合作，但看來賴的五指是對內握拳，呼籲賴應要求立院民進黨團總召柯建銘停止大罷免才是正辦。

賴總統今在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，啟動憲政史上首次院際協調，賴開場表示，國和萬事興，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量，靠得越緊力量越大。

凌濤表示，所謂五指併攏本應象徵團結合作，但如今看來，賴清德的五指並非向外團結，而是對內握拳，要求別人立正站好，卻拒絕尊重民意，「這不是民主，而是霸權。」

凌濤說，如果賴清德真的關心國家發展，應該要召集院際協調、促進朝野溝通，而不是變本加厲，推動更激烈的對抗，台灣需要的是穩定與治理，而不是無止境的政治內耗。

凌濤說，民主國家的制度設計，本就包含監督與制衡，這是常態也是國會的職責所在，然而賴清德在僅獲得4成選票的情況下，卻選擇訴諸對抗手段，讓人不禁聯想到他當年拒進台南市議會的「鬥雞戰法」，如今歷史重演，只是換了更高的政治舞台。

凌濤表示，從賴在國慶晚會上對嗆「祖國」，到一邊口口聲聲談朝野和解、一邊放任綠營發動「大罷免時期」，這樣的兩面手法，讓人看清民進黨並非真的要尋求朝野共識，而是選擇與柯建銘聯手上演政治雙簧，把民主制度當成政黨鬥爭的工具。

「賴清德何時叫失控的柯建銘停止大罷免？」凌濤表示，若賴政府一意孤行，把當家執政變成當家鬧事，還佯稱家和萬事興，那麼國會與民意的反制也將是必然發生的結果，「要戰，那就來戰，以戰止戰。」

凌濤 柯建銘 賴清德

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