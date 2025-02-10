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五院會商 考試院長提總預算與退撫基金財務

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
為化解朝野政治僵局，賴清德總統今天邀請考試院長周弘憲（圖）等五院正副院長及相關幕僚會商，一同研究討論如何解決目前朝野對立的局面，五院與會人員下午兩點陸續抵達總統府後，府方人員引導至總統府大禮堂。記者許正宏／攝影
為化解朝野政治僵局，賴清德總統今天邀請考試院長周弘憲（圖）等五院正副院長及相關幕僚會商，一同研究討論如何解決目前朝野對立的局面，五院與會人員下午兩點陸續抵達總統府後，府方人員引導至總統府大禮堂。記者許正宏／攝影

賴清德總統今召集五院國政會商，考試院周弘憲在會中表示，感謝總統建構五院溝通橋樑，促進院際協調合作，以使各項政務推動更為順暢。考試院所負責的國家考試和文官體制，與各院運作皆密切相關，隨時歡迎就相關議題交換意見，共同努力。

周弘憲表示，國家考試和文官體制都由考試院負責，但絕大部分用人機關和公務員都在行政院轄下，因此兩院有必要強化溝通協調。他上任後已盤點需與行政院共同努力的議題及法案，因數量較多，無法在今日會議上逐一說明，但感謝行政院長卓榮泰已允諾，將於近日會面交換意見，期盼兩院合作，一起精進國家考試並健全文官體制。

針對今年度總預算審議，周弘憲表示，考試院及所屬被刪減或凍結的情形雖不若其他院嚴重，但通案刪減項目亦對業務造成影響。

他以國家文官學院為例指出，通案刪減造成考試錄取人員基礎訓練及升官等訓練的經費短絀；若以縮短訓練期間或減少調訓比例因應，除將影響學習成果與工作品質，也損及文官陞遷權益。期盼未來立法院審議總預算案時，能讓各機關有充分說明機會，避免影響正常運行。

另就公務員退撫相關法案部分，周弘憲說，面對退撫基金收支長期嚴重失衡，無論前總統馬英九、蔡英文時代，政府都曾提出年金改革方案，顯示年改是各政黨執政後的重要政策。日前立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，單獨提高警察退休所得替代率，除影響基金財務，也形成參加基金者所繳費率相同、所得替代率卻不同的不平等現象；若另修法讓其他公務人員比照提高，又勢必對政府財政負擔及基金財務產生更大衝擊。

周弘憲說，退撫基金的永續為考試院核心職權。若缺少穩定的財源，局部或全面提高退休所得替代率都將擴大基金財務缺口，未來由政府編預算撥補也將加重年輕世代的潛在負擔。至盼各院之間能持續溝通協調，為公務人員退撫制度的永續、公平、合理一起努力。

周弘憲 考試院 財務

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