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喊話賴清德籲停止大罷免 韓國瑜承諾：將召黨團協商總預算案

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五院會商結束 韓國瑜：期盼賴清德呼籲各方停止大罷免

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
賴清德總統（左）下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。立法院長韓國瑜（右）將出席，圖為上月賴總統接見立院訪美團，和韓國瑜互動熱絡。（中央社）
賴清德總統（左）下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。立法院長韓國瑜（右）將出席，圖為上月賴總統接見立院訪美團，和韓國瑜互動熱絡。（中央社）

賴清德總統今天下午邀五院院長在總統府會商國政，立法院韓國瑜、副院長江啟臣會後回立法院簡要對外說明。韓國瑜表示，他呼籲賴清德以民進黨主席身份呼籲停止大罷免，而他也將在本周召集黨團協商總預算案，讓總預算案在本周送出立法院。

賴總統下午邀請五院院長在總統府會商國政，並訂出「因應國內外政經局勢」、「增進院際協調合作」、「凝聚朝野共識以推動國政」三大目標，盼能以善意化解衝突。會後，韓國瑜、江啟臣回到立法院對外說明。

韓國瑜表示有三點向外界報告，第一是賴清德總統希望台灣內外有任何重大事情，可以善加利用五院之間互相監督、協助、討論的平台，賴清德再三強調這是非常重要的平台，今天邁出第一步。而他非常榮幸與江啟臣受邀表達意見，也傾聽其他院對立法院的寶貴意見。

韓國瑜表示，會商中可感覺行政院、司法院、監察院、考試院等，非常關切中央政府總預算審查情形，他也承諾將在本周末送出立法院，而各院也提到，希望預算不要影響他們正常推動政務，他也承諾，會與朝野黨團協商，看有無辦法找出其他方式，來解決預算被刪減的狀況。

韓國瑜強調，他也再次呼籲行政院，不要提出中央政府預算案的覆議案，因為從來沒有發生過總預算的覆議案，若萬一沒有通過，會造成行政院與立法院進一步衝突加劇，所以在不提覆議案的前提下，看能否找到一條可行的路？這是他將來以及立法院三個黨團要共同努力的。

韓國瑜說，他也向賴總統呼籲，希望他以執政黨主席、民進黨主席身份，呼籲各方停止惡行大罷免。這些立委1年之前才選上，1年之後面臨罷免，而且每個區域立委都是51％選票選上，但罷免只需要25％，這樣是否合理？而罷免造成台灣內部衝突、仇恨式動員，絕對不是一件好事情。

韓國瑜說，希望賴清德能夠停止大罷免，而賴清德也引述佛家的話「菩薩畏因，眾生畏果，希望因跟果之間，能夠得到合理的解決。」韓國瑜說，他相信「因」解決了，大罷免案也能夠慢慢雲淡風輕、消退，而這個因，應該指的是總預算案，他將本於職權本周與各黨團協商。

立法院 罷免 賴清德 韓國瑜

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