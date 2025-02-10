賴總統邀五院院際協調 未來將建立更密切的溝通平台

賴清德總統10日邀請五院長在總統府院際協調，會後賴總統指出，未來五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

賴總統提到，依照五權分立的憲政架構，五院都有各自的職掌，憲政機關應當恪遵憲法，肩負本身的憲法忠誠義務，彼此監督制衡，但要互相尊重，更要相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

此外，賴總統也說，政黨可以競爭，國家不能犧牲，尤其當前國際情勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，我們更要團結彼此。對外，我們必須以國防、外交為重中之重，五院必須合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。並強調，朝野可以競爭，國民不能犧牲，對內，我們必須以經濟、民生為優先中的優先，五院必須合作，以全民福祉為心中所念，妥善因應變局，健全產業發展，照顧人民福利。

賴總統也提到，國家安全不打折扣，經濟發展不打折扣，國人照顧不打折扣，這就是未來我們共同努力的責任與目標。另外，關於今天會議上所提出的問題和建議，各院都會進一步研議和辦理。期盼今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點。希望從今天開始，我們不分彼此，一起來落實這三個共同目標，也從今天開始，讓國家更和、萬事更興。未來大家共同努力。