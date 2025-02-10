國政會商共識 潘孟安：五院將建立溝通平台與合作機制

在賴總統召集五院代表舉行近兩小時的國政會商結束後，總統府秘書長潘孟安轉述三點結論，包含五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，對外要以國防和外交為重中之重，對內則以經濟民生為優先中的優先。

潘孟安表示，期盼今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點。

潘孟安指出，會議有三點結論，首先，依照五權分立的憲政架構，五院都有各自的職掌，憲政機關應當恪遵憲法，肩負本身的憲法忠誠義務，彼此監督制衡，但要互相尊重，更要相互扶持；五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

其次，潘孟安說，政黨可以競爭，國家不能犧牲；尤其當前國際情勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，更要團結彼此；「對外，我們必須以國防、外交為重中之重」，五院必須合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。

第三，潘孟安指出，朝野可以競爭，國民不能犧牲；對內，必須以經濟、民生為優先中的優先，五院必須合作，以全民福祉為心中所念，妥善因應變局，健全產業發展，照顧人民福利。

潘孟安表示，關於今日會議中提出的問題與建議，各院都會進一步研議和辦理，「期盼今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點」，希望從今天開始不分彼此，一起落實這三項共同目標，也從今天開始，讓國家更和、萬事更興，未來大家共同努力。