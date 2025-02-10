賴清德協商五院 綠委林岱樺倡「高雄五願」
賴清德總統今天邀集五院院長協商國是，民進黨立委林岱樺表示，此舉符合人民穩定政局的期待，並表示在總統協商五院的同時，她也要為市民向中央說出「高雄五願」，分別是政局穩定、反罷雙傑、錢還高雄、投資高雄、提高城市競爭力，並呼籲國民黨市黨部主委柯志恩公開表態反對政治操作罷免。
林岱樺說，「高雄五願」第一項願望是期待政局穩定，反對紅色資本資訊供應鏈滲透台灣，以守護台灣安全，維護高雄產業發展。第二個願望，是促進南北均衡，重新審視財劃法和總預算，不要因為黨派之見而刪除高雄建設，應該「錢還高雄，壯大南方」。
林岱樺認為，第三個市民願望，就是守護優質立委，「反對罷免雙傑」。許智傑和黃捷都是高雄市的優質立委，她反對特定政治團體操作罷免，也要求國民黨高雄市黨部主委柯志恩公開表態，回應高雄市民的期待。
高雄市「大南方S廊帶」是重要的經濟重鎮，林岱樺說，第四個願望是希望中央地方合作，行政立法同步，推動大南方計畫，創造高雄更優質的投資環境。最後，高雄市民也希望，以先進產業帶動傳統產業，以產業帶動街區經濟，讓市民增加收入，家戶增加所得，以富強的高雄面對國際新經濟秩序的競爭。
林岱樺表示，這五個願望簡單明確，期待五院合作穩定國政，讓中央資源能公平分配，支持高雄建設，以民眾福祉為依歸。
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