快訊

回應750元之亂 NCC改口宣布「通盤檢討」：審查費暫緩收取

喊話賴清德籲停止大罷免 韓國瑜承諾：將召黨團協商總預算案

營業逾30年！家樂福桃園店下月熄燈 在地人震驚：不敢相信

賴清德協商五院 綠委林岱樺倡「高雄五願」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統今天邀集五院院長協商，林岱樺認為符合人民期待，也為市民向中央提出「高雄五願」。圖／林岱樺辦公室提供
賴清德總統今天邀集五院院長協商，林岱樺認為符合人民期待，也為市民向中央提出「高雄五願」。圖／林岱樺辦公室提供

賴清德總統今天邀集五院院長協商國是，民進黨立委林岱樺表示，此舉符合人民穩定政局的期待，並表示在總統協商五院的同時，她也要為市民向中央說出「高雄五願」，分別是政局穩定、反罷雙傑、錢還高雄、投資高雄、提高城市競爭力，並呼籲國民黨市黨部主委柯志恩公開表態反對政治操作罷免

林岱樺說，「高雄五願」第一項願望是期待政局穩定，反對紅色資本資訊供應鏈滲透台灣，以守護台灣安全，維護高雄產業發展。第二個願望，是促進南北均衡，重新審視財劃法和總預算，不要因為黨派之見而刪除高雄建設，應該「錢還高雄，壯大南方」。

林岱樺認為，第三個市民願望，就是守護優質立委，「反對罷免雙傑」。許智傑和黃捷都是高雄市的優質立委，她反對特定政治團體操作罷免，也要求國民黨高雄市黨部主委柯志恩公開表態，回應高雄市民的期待。

高雄市「大南方S廊帶」是重要的經濟重鎮，林岱樺說，第四個願望是希望中央地方合作，行政立法同步，推動大南方計畫，創造高雄更優質的投資環境。最後，高雄市民也希望，以先進產業帶動傳統產業，以產業帶動街區經濟，讓市民增加收入，家戶增加所得，以富強的高雄面對國際新經濟秩序的競爭。

林岱樺表示，這五個願望簡單明確，期待五院合作穩定國政，讓中央資源能公平分配，支持高雄建設，以民眾福祉為依歸。

林岱樺 罷免 高雄市

延伸閱讀

直播／賴清德邀五院會商 韓國瑜、江啟臣會後將開記者會說明

賴清德院際協調…蔣萬安舉1政策喊話：傾聽民意民生優先

趙少康：賴清德把在野當空氣 院際協調只是浪費時間

批賴清德帶四錦衣衛 羅智強：無五院協商只有四院指揮

相關新聞

五院會商結束 韓國瑜：期盼賴清德呼籲各方停止大罷免

賴清德總統今天下午邀五院院長在總統府會商國政，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣會後回立法院簡要對外說明。韓國瑜表示，他呼籲賴...

賴清德總統喊國和萬事興 籲五院「五指併攏才有力量」

賴清德總統在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，啟動憲政史上首次院際協調，活動於下午3時準時開場，賴總統、副總統蕭美琴、行...

直播／賴清德邀五院會商 韓國瑜、江啟臣會後將開記者會說明

賴清德總統今天下午首度依據憲法職權，召集五院院長在總統府會商國政，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣約上午2時35分左右，已從...

五院會商 考試院長提總預算與退撫基金財務

賴清德總統今召集五院國政會商，考試院長周弘憲在會中表示，感謝總統建構五院溝通橋樑，促進院際協調合作，以使各項政務推動更為...

謝銘洋以司法行政首長身分赴總統府 提法官案件暴增 未提大法官事宜

賴清德總統今依憲法所「賦予權責」，邀行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，司法院代理院長謝銘洋、副...

國政會商共識 潘孟安：五院將建立溝通平台與合作機制

在賴總統召集五院代表舉行近兩小時的國政會商結束後，總統府秘書長潘孟安轉述三點結論，包含五院將建立更密切的溝通平台與合作機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。