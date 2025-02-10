快訊

下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

總統邀五院會商 蔣萬安盼中央以民生為優先

中央社／ 台北10日電
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

總統賴清德召集五院院長會商國政，台北市長蔣萬安今天表示，希望中央以民生為優先推出法案；而關於大罷免，蔣萬安重申，會跟國民黨立委站在一起，問政表現「大家有目共睹」。

蔣萬安今天出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會，會前接受媒體聯訪，被問及總統召集五院院長會商國政及大罷免等議題。

蔣萬安說，衷心希望總統以及中央政府傾聽民意、貼近基層，以民生為優先推出福國利民的法案及政策，例如北市希望繼續推行班班有鮮乳，已經克服各項困難，只要經費到位就一定讓孩子喝到鮮奶，像這樣的民生法案希望中央地方一起合作。

關於大罷免，蔣萬安則說，一定會和北市國民黨籍的立委站在一起，一直以來保持非常密切的溝通、合作、互動，不希望他們的家人被波及或有人身安全疑慮，國民黨立委的問政表現大家有目共睹。

另外，媒體追問中國的福建團跟上海團來台不及一事，蔣萬安說，這次台北燈節的上海訪問團無法如期前來，打破了多年慣例，感到非常遺憾；去年雙城論壇爭取的好消息，社會各界高度期待，相信大家都不樂見持續被卡關。

罷免 蔣萬安

延伸閱讀

遭咬美國房產爭議…李彥秀哭了！ 蔣萬安力挺：不希望家人孩子被波及

賴清德院際協調…蔣萬安舉1政策喊話：傾聽民意民生優先

國際書展倒數衝買氣 賴清德、蔣萬安對決效應受關注

北市幼兒園性侵案報告應證質疑 許淑華批蔣萬安行政怠惰

相關新聞

賴清德總統喊國和萬事興 籲五院「五指併攏才有力量」

賴清德總統在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，啟動憲政史上首次院際協調，活動於下午3時準時開場，賴總統、副總統蕭美琴、行...

直播／賴清德邀五院會商 韓國瑜、江啟臣會後將開記者會說明

賴清德總統今天下午首度依據憲法職權，召集五院院長在總統府會商國政，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣約上午2時35分左右，已從...

總統召集五院會商國是 藍盼拿出高度及誠意

總統賴清德今天召集五院院長在總統府會商國政，國民黨團總召傅崐萁表示，立法院長韓國瑜代表立院出席，當之無愧，對於韓國瑜的勇...

總統邀五院會商 蔣萬安盼中央以民生為優先

總統賴清德召集五院院長會商國政，台北市長蔣萬安今天表示，希望中央以民生為優先推出法案；而關於大罷免，蔣萬安重申，會跟國民...

賴總統：政黨間是「競合」非「零和」 盼國家和萬事興

賴清德總統10日邀請五院院長在總統府院際協調，賴總統致詞時提到，民主國家，政黨之間是「競合」而不是「零和」。無論我們是什...

賴清德院際協調…蔣萬安舉1政策喊話：傾聽民意民生優先

賴清德總統今邀五院長在總統府院際協調，包括立法院長韓國瑜也會出席，北市長蔣萬安今被問及是否擔心「五打一」？蔣萬安則重提鮮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。