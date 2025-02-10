賴總統：政黨間是「競合」非「零和」 盼國家和萬事興

賴清德總統10日邀請五院院長在總統府院際協調，賴總統致詞時提到，民主國家，政黨之間是「競合」而不是「零和」。無論我們是什麼立場，都要以人民為主、以民主為本、以台灣為根；我們要努力達成和解、促成合作，讓國家和、萬事興，持續壯大台灣，並強調透過今天的國政會商，希望向全國乃至國際社會，傳遞一個明確訊息：無論是外部風雨、內部紛爭，都會堅定不移地推動國家大步向前。

賴總統開場致詞時提到，後天就是元宵節，在過年前的小年夜談話，他引用了俗語「家和萬事興」，希望每一個家庭平安團圓幸福。國家也是一樣，我們期盼朝野和諧、社會團結，國和萬事興。在年節這段時間，他請秘書長潘孟安聯繫安排，希望讓憲政機關一同進行國政會商。今天很高興，在闔家團圓的元宵節前夕，能夠跟五院的代表，在總統府共聚一堂、共商國事。

賴總統說，感謝各位院長、副院長，以行動展現團結，也以行動支持國政的順利推動，更為憲政體制寫下了歷史的新頁。當前，全球無論是地緣政治的衝擊、產業鏈的重組、或是人工智慧等嶄新科技的快速發展，都為國際情勢帶來嚴峻的挑戰，世界各國莫不嚴陣以待。尤其，台灣更面對大陸文攻武嚇、統戰滲透的威脅。

此外，賴總統也說，在這些挑戰之下，台灣必須團結一致，團結才有力量強化國防，發展經濟，建構全社會防衛韌性，並且跟民主陣營肩並肩、緊密地站在一起，也才能夠因應變局。全球政經格局轉變的關鍵時刻，不僅僅國人同胞期盼，台灣能夠站穩腳步，國際社會也都期待，台灣能夠發揮力量，一起守護區域和平、促進世界繁榮。為了回應國人與國際社會的期待，政府都有責任，共同為台灣的未來，開創一條清晰而堅實的道路，落實民主、和平、繁榮的國家願景。

賴總統說，因此他根據中華民國憲法賦予的權責，召集五院在總統府會商國政，建立溝通的平台，明確憲政分際，團結國家，化解紛爭，共同找尋解決問題的道路。五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量，距離越近，力量越大。而「台灣尚勇」的精神就是，台澎金馬的全體國人要團結，國內各政黨要一心為國，五院更必須相互尊重憲法賦予各院的職權。唯有憲政機關充分發揮功能，一致對外，才能克服國內外的種種挑戰，為台灣開啟下一個黃金時代。

賴總統強調，民主國家，政黨之間是「競合」而不是「零和」。無論是什麼立場，都要以人民為主、以民主為本、以台灣為根；我們要努力達成和解、促成合作，讓國家和、萬事興，持續壯大台灣，也為區域及全球，帶來和平繁榮。希望透過今日的國政會商，向全國乃至國際社會，傳遞一個明確訊息：無論是外部風雨、內部紛爭，我們都會堅定不移地推動國家大步向前。讓我們一起努力，謝謝大家。