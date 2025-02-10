快訊

母遭殘忍分屍 兒淚求「判死」回命案現場…企圖教訓高雄殺人魔

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物有「驚喜降臨」：得到豐厚獎金

今晨嘉義大埔地震恐影響曾文水庫壽命 專家憂南部用水吃緊

直播／賴清德邀五院會商 韓國瑜、江啟臣會後將開記者會說明

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
賴清德總統今天下午召集五院院長在總統府會商國政，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣搭車出發。圖為讀者提供。
賴清德總統今天下午召集五院院長在總統府會商國政，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣搭車出發。圖為讀者提供。

賴清德總統今天下午首度依據憲法職權，召集五院院長在總統府會商國政，立法院韓國瑜、副院長江啟臣約上午2時35分左右，已從立法院搭車離開出發、前往總統府。據了解，韓國瑜、江啟臣會商完後，擬回立法院在正門口做簡要發言。

賴清德今天下午邀集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。與會名單包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

五院正副院長約在下午2時多陸續抵達總統府，稍早韓國瑜、江啟臣共同搭車離開立法院，前往總統府。據立法院人士指出，五院會商結束後，韓國瑜、江啟臣考慮回立法院開記者會對外說明。

立法院 總統府 韓國瑜

延伸閱讀

賴清德院際協調..蔣萬安舉1政策喊話：傾聽民意民生優先

趙少康：賴清德把在野當空氣 院際協調只是浪費時間

【重磅快評】五院會商一打多 韓國瑜是武松或肉鬆？

批賴清德帶四錦衣衛 羅智強：無五院協商只有四院指揮

相關新聞

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔！」 傅崐萁批：綠營見縫插針

日前有媒體報導立法院長韓國瑜私下向綠營嘆「小傅（國民黨團總召傅崐萁）現在很大喔！」，此話引發藍綠政壇熱議。對此，傅崐萁批...

賴總統邀五院會商 沈富雄揭「背後動機」：之後就全面大罷免

大罷免潮下朝野對立，賴清德總統今（10日）下午3點啟動院際協調，邀五院院長共商國是。對此，前立委沈富雄認為，賴清德此舉只是走完憲法規定在空前困境之下，該走的最後一條路，「之後就全面開打、全面大罷免」。

直播／賴清德邀五院會商 韓國瑜、江啟臣會後將開記者會說明

賴清德總統今天下午首度依據憲法職權，召集五院院長在總統府會商國政，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣約上午2時35分左右，已從...

賴清德院際協調…蔣萬安舉1政策喊話：傾聽民意民生優先

賴清德總統今邀五院長在總統府院際協調，包括立法院長韓國瑜也會出席，北市長蔣萬安今被問及是否擔心「五打一」？蔣萬安則重提鮮...

趙少康：賴清德把在野當空氣 院際協調只是浪費時間

賴清德總統今下午將啟動院際協調，創下中華民國憲政首例。中廣前董事長趙少康表示，只要他一天不尊重在野黨，還是把藍白當空氣，...

【重磅快評】五院會商一打多 韓國瑜是武松或肉鬆？

挑在立法院明天處理選罷法覆議大戰的前一天，賴清德總統今天召集立法院長韓國瑜等五院院長到總統府會商國政，朝野攻防環環相扣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。