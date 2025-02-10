直播／賴清德邀五院會商 韓國瑜、江啟臣會後將開記者會說明
賴清德總統今天下午首度依據憲法職權，召集五院院長在總統府會商國政，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣約上午2時35分左右，已從立法院搭車離開出發、前往總統府。據了解，韓國瑜、江啟臣會商完後，擬回立法院在正門口做簡要發言。
賴清德今天下午邀集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。與會名單包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。
五院正副院長約在下午2時多陸續抵達總統府，稍早韓國瑜、江啟臣共同搭車離開立法院，前往總統府。據立法院人士指出，五院會商結束後，韓國瑜、江啟臣考慮回立法院開記者會對外說明。
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