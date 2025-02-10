直播／賴清德邀五院會商 韓國瑜、江啟臣會後將開記者會說明

大罷免潮下朝野對立，賴清德總統今（10日）下午3點啟動院際協調，邀五院院長共商國是。對此，前立委沈富雄認為，賴清德此舉只是走完憲法規定在空前困境之下，該走的最後一條路，「之後就全面開打、全面大罷免」。

2025-02-10 12:20