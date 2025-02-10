賴清德院際協調…蔣萬安舉1政策喊話：傾聽民意民生優先

賴清德總統今邀五院長在總統府院際協調，包括立法院長韓國瑜也會出席，北市長蔣萬安今被問及是否擔心「五打一」？蔣萬安則重提鮮奶政策，表示衷心希望賴總統及中央政府傾聽民意，以民生為優先，提出真正福國利民法案與政策。

蔣萬安今天下午出席台北市中小企業採購計畫TOPS台北好購推廣平台「採購新創開拓獎」頒獎，對於今天下午賴清德總統邀集五院院長院際協調，媒體也問蔣會不會擔心五打一？韓國瑜被穿小鞋？蔣萬安表示，當然今天下午就會召集五院院長來進行溝通協調，他相信，更重要是民眾更期待相關民生法案。

蔣說，他衷心希望賴總統及中央政府能夠傾聽民意，貼近基層民眾，以民生為優先，很希望能夠提出真正福國利民的法案與政策。

蔣萬安也提到，以台北市的角度，一直希望孩子可以喝到鮮奶，讓孩子長得更高更壯，所以我們很希望中央政府持續維持這樣的政策，地方政府已經克服各項執行困難，只要經費到位，壹定讓孩子能喝到鮮奶，像這樣的民生法案，希望中央地方一起合作。