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趙少康：賴清德把在野當空氣 院際協調只是浪費時間

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）
中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）

賴清德總統今下午將啟動院際協調，創下中華民國憲政首例。中廣前董事長趙少康表示，只要他一天不尊重在野黨，還是把藍白當空氣，不溝通、不協調、不合作，就注定朝野不諧，施政僵局無法化解，院際協調會議只是浪費大家時間。

趙少康表示，院際協調會議要談什麼主題，到現在沒人知道，而五院有四院院長都是總統指定的，只有立法院長不是「自己人」，開這個會到底是要院際協調，還是打群架？

趙少康說，賴清德明明是少數總統，施政困難的根本原因是不跟在野黨溝通和解，根本不是院際運作出問題，但是賴清德個性固執，身段又高得不得了，以為自己真的是「賴神」、「清德宗」，就算他的人事案、預算案都受挫，還是要堅定地把在野黨當空氣。

趙少康說，為了展現自己「一朝權在手，便把令來行」的威風，賴清德把五院院長請來喝茶聊天，還可以在憲政史上留下一筆，但只要他一天不尊重在野黨，還是把藍白當空氣，不溝通、不協調、不合作，就注定朝野不諧，施政僵局無法化解，院際協調會議只是浪費大家時間，跟總統府快被刪光的預算。

趙少康批評，民進黨一面推動大罷免，讓台灣內部烽火連天，一面開院際協調會議，以為就是釋出善意，柯建銘跟賴清德兩人分別扮黑白臉，真以為大家看不懂？

溝通 賴清德 趙少康

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