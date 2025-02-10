【重磅快評】五院會商一打多 韓國瑜是武松或肉鬆？

挑在立法院明天處理選罷法覆議大戰的前一天，賴清德總統今天召集立法院長韓國瑜等五院院長到總統府會商國政，朝野攻防環環相扣，藍營質疑這是一場「鴻門宴」，賴總統聯手其他四院院長圍攻，韓國瑜將面臨「一打五」局面，韓若無法「武松打五」，就可能被打成「五花肉鬆」。

院際協調權是憲法賦予總統的至高職權，當立法院、行政院、司法院、監察院、考試院發生爭執，總統可以召集各院院長會面協商解決爭端。前總統陳水扁執政時遭遇核四停建重大衝突，前總統馬英九也有太陽花學運壓力，扁、馬都曾有意啟動院際協調，卻都因時任立法院長王金平反對而破局。

民進黨煽動大罷免潮，全台遍地開花之際，賴清德總統卻同步啟動憲政史上首次院際協調權，總統府直指五院會商三大目標：「因應國內外政經局勢」、「增進院際協調合作」與「凝聚朝野共識以推動國政」。不論對內或對外情勢，成敗關鍵都繫於賴清德總統，韓國瑜等五院院長被邀來背書，共扛朝野和解大秀，任誰也不敢成為破壞和諧的元凶。

今天五院會商眾星雲集，預計閉門會談95分鐘。賴總統、副總統蕭美琴和總統府秘書長潘孟安代表府方東道主，另有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

總統府坐擁主場優勢，媒體前的溫良恭儉讓都只是橋段，真正的過招是閉門會談，成了功勞在賴總統身上，敗了可能就要找代罪羔羊。今天閉門會議恐各自表述，五院會商之後將是另一場論述大戰，如果今天會商談不攏，綠營網軍、側翼鋪天蓋地出動，韓國瑜的對手將不只是「一打五」了。

立法院大砍行政部門預算，各機關可能把帳算在韓國瑜頭上，會商不免脣槍舌戰，戰贏成武松、戰敗成肉鬆。但韓國瑜角色尷尬，因為立法院向來是合議制，立法委員和立法院長平起平坐，不分大小，何況藍綠白黨團針鋒相對，立法院民進團總召柯建銘就多次揚言要罷免韓國瑜、江啟臣，韓國瑜可以個人身分反映民瘼，但無法代表朝野黨團承諾任何事項，就算任何一方對立法院提出要求，韓國瑜也只能轉達訊息給朝野黨團，不可能片面達成任何結論，甚至可能成為五院與朝野黨團的夾心餅乾。

韓國瑜和台中市長盧秀燕日前同框，民進黨刻意「拱韓打盧」，韓盧競合已被解讀成國民黨「兩個太陽」，既可削弱盧秀燕氣勢、又可挑撥兩人心結，藍綠都有人想當后羿，打算一箭雙雕、拉弓射日。