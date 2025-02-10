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賴總統邀五院會商 沈富雄揭「背後動機」：之後就全面大罷免

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。 聯合報系資料照
賴清德總統。 聯合報系資料照

罷免潮下朝野對立，賴清德總統今（10日）下午3點啟動院際協調，邀五院院長共商國是。對此，前立委沈富雄認為，賴清德此舉只是走完憲法規定在空前困境之下，該走的最後一條路，「之後就全面開打、全面大罷免」。

賴清德總統今啟動「院際協調」，有學者認為，過去歷任總統多是邀集五院茶敘，此次「五院會商國政」是創舉，讓各院院長能與總統進行意見交換，是展現「善意正面發展第一步」。

然而沈富雄昨在節目《TVBS戰情室》分享不同看法，他認為賴清德此舉目的是「走完憲法規定在空前困境之下，總統該走的最後一條路」。他更預言，接下來罷免戰還是會全面開打，「這並非什麼鴻門宴，（立法院長）韓國瑜若不去反而不好，去了也不要發表金句，若不得不講，就簡單說幾句即可」。

另外，綠營黨政人士表示，總統召集五院國政會商，目的是希望竭盡所能團結五院，盼五院相互尊重合作，以國家與人民福祉為最大目標，共同因應國內外政經局勢挑戰，讓國家穩健前行，期盼朝野對此不設任何成見與前提，也要對立法院長韓國瑜有信心，相信透過院際對話能讓朝野合作團結，為台灣未來打拚。

沈富雄 立法院 罷免 賴清德 韓國瑜

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