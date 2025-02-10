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藍憂五院茶敘給韓國瑜穿小鞋 吳思瑤批亂帶風向

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照

賴清德總統今邀五院院長會商國政，在野憂心執政黨給立法院長韓國瑜穿小鞋「五打一」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤稱「要對韓院長有信心」，更酸若不是立院種下「惡因」，透過修法、預算審查戕害其他憲政機關的權責，就不需要透過院際協調化解困境。

此外，司法院代理院長謝銘洋將赴院際協調，但藍營認為基於司法獨立不應出席，法界人士則盼謝能向總統建言，儘速補提8名大法官。吳思瑤說，院際協調是針對各院權力分立原則是否受到戕害，不會討論司法個案或大法官提名。

吳思瑤今早受訪指出，過去時常要求總統召開院際協調的人，正是國民黨人，無論立委或中央黨部，如今總統願意展現高度、釋出誠意召集五院會談，拿出來說嘴或唱衰的也是國民黨人，實在非常奇怪。

她解釋，院際協調是總統依據憲法第44條，以國家元首高度，在各院間權力分立原則受到戕害、衝擊各院善盡憲法忠誠義務時的作為，但因果要搞清楚，如果不是立院種下「惡因」，就不需要透過院際協調化解困境。

她批評，立院透過修法戕害其他憲政機關權責，或利用預算審查，過當影響其他院際服務人民、貢獻國家的憲法職責，當前立法院由藍白當家，韓國瑜作為院長，若能透過內部民主機制，依各黨共識好好執行立委職責，扮演好自身角色，總統就無須大費周章召集院際協商。

面對藍營立委質疑，吳思瑤喊話「大家要對韓國瑜有信心」，不需要過度保護韓國瑜，更不需要以小人之心度君子之腹，相信各院院長都有政治高度與智慧，能好好對話，為國家困境匯聚共識，提出解方。

她也解釋，藍營稱選在覆議案前一天院際協商，是給韓國瑜「穿小鞋」，但事實是，潘孟安多次找韓國瑜討論，時間都尊重韓的意見，不是為了特定議案進行院際協調，反批藍營說法是錯置說法，亂帶風向。

針對部分聲音質疑，司法院長出席院際協調是否會戕害司法獨立性。吳思瑤說，院際協調主要是針對各院權力分立原則是否受到戕害，不會討論任何司法個案或大法官提名，避免影響司法公正獨立，她呼籲各界要對總統、五院高度有信心。

司法院 吳思瑤 韓國瑜

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