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傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔！」 傅崐萁批：綠營見縫插針

聯合報／ 記者唐筱恬李成蔭／台北即時報導
本屆立法院第二會期結束，根據大數據統計，立法院長韓國瑜（左）居好感度冠軍，國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）並列第二。（本報資料照片）
本屆立法院第二會期結束，根據大數據統計，立法院長韓國瑜（左）居好感度冠軍，國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）並列第二。（本報資料照片）

日前有媒體報導立法院長韓國瑜私下向綠營嘆「小傅（國民黨團總召傅崐萁）現在很大喔！」，此話引發藍綠政壇熱議。對此，傅崐萁批評，綠營搞兩面手法、見縫插針，他做的任何事都是為全民、團結國民黨、鞏固立法院，而且韓國瑜不能倒。

賴清德總統今天下午將邀韓國瑜等五院院長茶敘，不過日前有媒體報導，民進黨內部多認為茶敘恐淪為「過場」，另有黨政高層更透露，韓國瑜在議事上能作的有限，韓甚至私下對綠營感嘆說：「小傅現在很大喔！」也話掀起政壇熱議。

一名藍營黨團幹部透露，韓國瑜強調自己只是主持議事，不介入黨團運作，私下常稱「不是找我院長，要去找黨團溝通」之類的，而且也常調侃民進黨團總召柯建銘或傅崐萁「現在很大喔！」此時消息特別傳出來，分明就是在分化國民黨。

傅崐萁表示，賴清德政權現在就是想要消滅國會，他無私無我鞏固立法院。過去兩任總統邀五院會商，前立法院長王金平都婉拒，賴清德今天挖這個坑，看韓國瑜會不會不去，結果韓國瑜出席，賴清德根本就是想掩飾大罷免，開春故意演這場大戲。

傅崐萁批評，賴清德邀五院會商內容為何？大家不清楚，但賴系子弟兵、民進黨立委林俊憲已經放話是為了總預算，不過立法院審查總預算時，完全未見行政院長卓榮泰、部會首長來溝通，只會錄影片攻擊在野黨，看不出賴總統真為總預算著想。

一名國民黨立委說，傅崐萁本來就是黨團總召，銜有領導責任，「不相信韓國瑜會這樣說」，這種挑撥離間沒有任何意義。韓國瑜是非常棒的院長，有高度、有氣度，主持議事超然中立；傅崐萁就是盡責的總召，很努力推動黨團重視的法案，向選民交代，綠營不應做此挑撥。

傅崐萁 賴清德 韓國瑜

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