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五院協調下午登場 陳其邁喊話：政治穩定是國人期待

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，地緣政治及國際經濟局勢快速變化，希望各政黨都能夠以蒼生為念，院際協商能有一致共識。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，地緣政治及國際經濟局勢快速變化，希望各政黨都能夠以蒼生為念，院際協商能有一致共識。記者徐白櫻／攝影

大罷免潮下朝野對立，賴清德總統今下午啟動院際協調，邀五院院長共商國是。高雄市長陳其邁點出問題起源是財劃法及總預算案沒有充分徵詢地方意見，希望今天的協商能夠符合國人期待的政治穩定。他也強調，國家財政體制，應該要摒除政治攻防考量。

國民黨主席朱立倫昨在高雄拋出希望「以和為貴，要和不要鬥」，高雄黨部主委柯志恩也說，賴總統要邀五院院長協商，更要邀請三黨主席與總召共同來協議，透過協商，提出大家關切的民生法案，這才是民生之福。

市長陳其邁今早在市政會議前受訪表示，希望說五院院長協商能夠符合國人的期待，國人期待是政治能夠穩定，在整個推動台灣發展時，有關中央與地方權責劃分，包括大法官等相關行使職權等，這些議題都是至關重要，牽一髮動全身。

陳其邁強調，以高雄市政府的立場來看，最關心財政收支劃分法跟總預算審查，錢跟權應該是一體兩面，不能只有預算下放給地方，但是相對的權利義務卻沒有對等，這樣未來地方執行時會跟中央會有很多不同衝突，甚或影響運作。

陳其邁進一步表示，過去中央對地方預算補助的有不同的計算公式，所以起源還是在於財政收支劃分法、相關配套及總預算審查過程，是不是沒有盡到相對地徵詢地方意見，非常期待院際協商能夠順利解決。

陳說，立法院不同政黨難免會有政治攻防，地方執政有藍有綠，中央執政也沒有萬年執政黨，但有關國家財政體制，應摒除政黨政治攻防考量；希望院際協商有一致共識，在面對整個地緣政治或國際經濟局勢快速變化下，希望各政黨都能夠以蒼生為念。

總預算 陳其邁

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